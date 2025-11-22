جامعة الأزهر تفتتح معملًا مشتركًا للبحوث الحيوية مع الصين

شهد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، افتتاح المعمل المشترك للبحوث الحيوية بين جامعة الأزهر وجامعة خوباي للتكنولوجيا في الصين، ضمن جهود تعزيز التعاون العلمي الدولي ودعم البحث والتطوير في مجال العلوم الحيوية والتكنولوجيا الحيوية.



جاءت زيارة وفد جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمود صديق، والدكتور ياسر حلمي مدير مركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي، والدكتور محمد فاروق، عضو مركز التميز، في إطار بروتوكول التعاون المبرم مع جامعة خوباي، لتدشين المعمل المشترك الذي يركز على اكتشاف وتوظيف موارد الببتيد النشط الطبيعي.

وأشار الدكتور صديق إلى أن هذا المشروع يمثل نموذجًا رائدًا للتعاون العلمي بين مصر والصين، ويعكس اهتمام القيادة المصرية برعاية البحث العلمي والابتكار، مؤكدًا دعم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب وقيادات الأزهر لجامعة الأزهر في مسيرتها الأكاديمية الدولية.

وخلال الزيارة، شهد الوفد نقاشات موسعة حول برامج البحث المشترك وتمويلها عبر هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار في مصر وأكاديمية العلوم الصينية، بما يسهم في تعزيز المشاريع البحثية التطبيقية في مجالات الطب الحيوي والتكنولوجيا الحيوية، وتأهيل كوادر بحثية قادرة على الابتكار العلمي.

وأوضح الدكتور ياسر حلمي أن المعمل المشترك يهدف إلى تطوير تقنيات متقدمة لاكتشاف الببتيدات الحيوية الطبيعية، وبناء قواعد معرفية جديدة، ودعم الصناعات الدوائية والمنتجات الحيوية، بما يعزز مكانة جامعة الأزهر على المستوى العالمي ويخلق جسور تعاون علمية متقدمة تخدم المجتمع والإنسانية.



