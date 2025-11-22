قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لغز غامض في سوهاج.. القصة الكاملة لوفاة فتاة داخل منزلها بقرية الكولة
الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 220 ألف سلة غذائية و 104 آلاف قطعة ملابس شتوية عبر «زاد العزة»
قافلة "زاد العزة" الـ78 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
خناقة العميد وتعديلات جذرية.. تفاصيل 4 أحداث ساخنة داخل اتحاد الكرة .. مدير فني جديد للجبلاية
تكدّس للمساعدات أمام معبر رفح.. وتحذيرات دولية من انتكاسة إنسانية مع دخول الشتاء|فيديو
المنظمة المصرية الألمانية: المرحلة الثانية من انتخابات النواب شهدت إقبالا كثيفا
وزير الخارجية: نتطلع للانضمام لمجموعة العمل المالي الخاصة برابطة الآسيان
وفاة الإعلامية الكبيرة ميرفت سلامة بعد صراع مع السرطان
الشركة المصرية للأتوبيس الترددي تنفي تعديل توقيتات التشغيل
تعليم القليوبية: إجازة فى 315 مدرسة خلال يومى انتخابات مجلس النواب
وزير الاستثمار: زيادة في الصادرات غير البترولية بنسبة 19% لتصل إلى 40,6 مليار دولار
مفتي الجمهورية: دار الإفتاء ركيزة لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

جامعة الأزهر تفتتح معملًا مشتركًا للبحوث الحيوية مع الصين

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
عبد الرحمن محمد

شهد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، افتتاح المعمل المشترك للبحوث الحيوية بين جامعة الأزهر وجامعة خوباي للتكنولوجيا في الصين، ضمن جهود تعزيز التعاون العلمي الدولي ودعم البحث والتطوير في مجال العلوم الحيوية والتكنولوجيا الحيوية.


جاءت زيارة وفد جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمود صديق، والدكتور ياسر حلمي مدير مركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي، والدكتور محمد فاروق، عضو مركز التميز، في إطار بروتوكول التعاون المبرم مع جامعة خوباي، لتدشين المعمل المشترك الذي يركز على اكتشاف وتوظيف موارد الببتيد النشط الطبيعي.

وأشار الدكتور صديق إلى أن هذا المشروع يمثل نموذجًا رائدًا للتعاون العلمي بين مصر والصين، ويعكس اهتمام القيادة المصرية برعاية البحث العلمي والابتكار، مؤكدًا دعم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب وقيادات الأزهر لجامعة الأزهر في مسيرتها الأكاديمية الدولية.

وخلال الزيارة، شهد الوفد نقاشات موسعة حول برامج البحث المشترك وتمويلها عبر هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار في مصر وأكاديمية العلوم الصينية، بما يسهم في تعزيز المشاريع البحثية التطبيقية في مجالات الطب الحيوي والتكنولوجيا الحيوية، وتأهيل كوادر بحثية قادرة على الابتكار العلمي.

وأوضح الدكتور ياسر حلمي أن المعمل المشترك يهدف إلى تطوير تقنيات متقدمة لاكتشاف الببتيدات الحيوية الطبيعية، وبناء قواعد معرفية جديدة، ودعم الصناعات الدوائية والمنتجات الحيوية، بما يعزز مكانة جامعة الأزهر على المستوى العالمي ويخلق جسور تعاون علمية متقدمة تخدم المجتمع والإنسانية.


 

جامعة الأزهر الصين البحوث الحيوية التعاون العلمي التكنولوجيا الحيوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

مرتبات شهر نوفمبر

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

الزمالك

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

نادية السيد وهشام ماجد

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

صورة المتهم

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يوضح موقف الدولة من أزمة نادي الزمالك

عمرو أديب

عمرو أديب ينتقد فكرة تخصيص أرض بديلة للزمالك

إمام عاشور

أحمد حسن يكشف كواليس مكالمة إمام عاشور معه للمشاركة بمنتخب مصر في كأس العرب

بالصور

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي

فيديو

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

المزيد