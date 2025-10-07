قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تباين فى أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025
أحمد عمر هاشم.. تفاصيل الهدية التي سترافق الراحل إلى مثواه الأخير
العمانية أمامة اللواتية تصل الأردن بعد اعتقالها بأسطول الصمود
الخارجية: مناقشات شرم الشيخ تهدف لتنفيذ خطة ترامب الخاصة بإحلال السلام في الشرق الأوسط
وداع مهيب.. الإمام الأكبر يتقدم جنازة أحمد عمر هاشم في الجامع الأزهر
نتنياهو يعترف: لم نهزم حماس ونقترب من نهاية الحرب
من قلب حرب غزة.. توثيق مأساة القطاع على مدار عامين
الإعلام في قلب النار.. مراسل غزة يروي مأساة الصحفيين بعد عامين من الحرب
إسنا تودع عريسها الطبيب في يوم زفافه.. الفرح تحول إلى مأتم| القصة الكاملة
طالب 83 مليون جنيه .. شوبير يكشف حقيقة صدور قرار لصالح زيزو ضد الزمالك
الصحة اللبنانية: استشهاد شخص وإصابة آخر في غارة إسرائيلية على دير عامص
محافظات

مياه الأقصر تدفع بسيارات متنقلة لخدمة العملاء.. وتبدأ توصيل الصرف الصحي بمركز الطود

شمس يونس

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، برئاسة اللواء أركان حرب مهندس أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس الإدارة، عن تشغيل عدد من السيارات المتنقلة لخدمة العملاء بمركز ومدينة الطود، لتيسير استقبال طلبات توصيل الصرف الصحي وإتمام إجراءات التعاقد في المناطق المستفيدة، وذلك ضمن جهود الشركة لتسهيل الخدمات وتحسين مستوى الأداء الميداني.

وأوضح رئيس الشركة أن إطلاق السيارات المتنقلة يأتي في إطار خطة شاملة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتوفير الخدمات في مواقعهم دون الحاجة إلى التوجه لمراكز الخدمة الثابتة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تتزامن مع استعداد الشركة لافتتاح محطتي رفع نجع أبو مسلم ومعالجة العديسات، بهدف تسريع توصيل الوصلات المنزلية وربطها بالشبكات الجديدة.

وقال إن الشركة تستهدف من خلال هذه المبادرة تعزيز التواصل مع المواطنين وسرعة تنفيذ الطلبات، بما يواكب توجهات الدولة نحو تطوير البنية التحتية وتقديم خدمات أكثر فاعلية للمواطنين.

ودعت الشركة المواطنين في مناطق الفتاتيح، ونجع العرب، ونجع مسلم، والضمان، ومساكن مبارك، ومساكن الإيواء العاجل الأولى بالرعاية، إلى سرعة التقدم بطلبات التوصيل للاستفادة من المشروعات الجديدة فور دخولها الخدمة رسميًا، مؤكدة استمرار جهودها في دعم التنمية وتحسين جودة الحياة بمختلف مراكز محافظة الأقصر.

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

