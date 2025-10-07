مياه الأقصر تدفع بسيارات متنقلة لخدمة العملاء.. وتبدأ توصيل الصرف الصحي بمركز الطود

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، برئاسة اللواء أركان حرب مهندس أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس الإدارة، عن تشغيل عدد من السيارات المتنقلة لخدمة العملاء بمركز ومدينة الطود، لتيسير استقبال طلبات توصيل الصرف الصحي وإتمام إجراءات التعاقد في المناطق المستفيدة، وذلك ضمن جهود الشركة لتسهيل الخدمات وتحسين مستوى الأداء الميداني.

وأوضح رئيس الشركة أن إطلاق السيارات المتنقلة يأتي في إطار خطة شاملة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتوفير الخدمات في مواقعهم دون الحاجة إلى التوجه لمراكز الخدمة الثابتة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تتزامن مع استعداد الشركة لافتتاح محطتي رفع نجع أبو مسلم ومعالجة العديسات، بهدف تسريع توصيل الوصلات المنزلية وربطها بالشبكات الجديدة.

وقال إن الشركة تستهدف من خلال هذه المبادرة تعزيز التواصل مع المواطنين وسرعة تنفيذ الطلبات، بما يواكب توجهات الدولة نحو تطوير البنية التحتية وتقديم خدمات أكثر فاعلية للمواطنين.

ودعت الشركة المواطنين في مناطق الفتاتيح، ونجع العرب، ونجع مسلم، والضمان، ومساكن مبارك، ومساكن الإيواء العاجل الأولى بالرعاية، إلى سرعة التقدم بطلبات التوصيل للاستفادة من المشروعات الجديدة فور دخولها الخدمة رسميًا، مؤكدة استمرار جهودها في دعم التنمية وتحسين جودة الحياة بمختلف مراكز محافظة الأقصر.