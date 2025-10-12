الشقنقيري: تعييني في الشيوخ تكليف وطني يجسد ثقة القيادة في حزب الشعب الجمهوري

أعرب زاهر الشقنقيري، المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري، عن فخره وامتنانه لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيينه عضوًا بمجلس الشيوخ، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تكليفًا وطنيًا يعكس ثقة القيادة السياسية في الحزب ورموزه الوطنية.

تتويج لدور حزب الشعب الجمهوري

وأكد الشقنقيري، في تصريحات خاصة لصدي البلد، أن تعيينه بهذا الموقع الرفيع ليس فقط تكريمًا شخصيًا، بل هو تتويج لدور حزب الشعب الجمهوري في دعم الدولة المصرية ومؤسساتها، مشددًا على أن المرحلة القادمة تتطلب عملاً تشريعيًا مواكبًا لطموحات الجمهورية الجديدة.

وأشار إلى أن عضويته في مجلس الشيوخ ستكون منصة لتعزيز المشاركة السياسية البناءة، ودعم السياسات العامة التي تستهدف تحقيق التنمية الشاملة والاستقرار المجتمعي، مؤكدًا التزامه الكامل بخدمة الوطن من موقعه البرلماني الجديد.

وختم الشقنقيري بقوله: "ثقة الرئيس السيسي وسام على صدري، وأعد ببذل كل جهد لتقديم أداء مشرف يليق بهذا التكليف، ويُجسد مبادئ حزب الشعب الجمهوري في دعم الدولة ومساندة المواطن".