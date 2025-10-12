سفير روسيا يشيد بجهود مصر في التوصل إلي اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

رحب سفير روسيا بالقاهرة جيورجي بوريسينكو باتفاق وقف إطلاق النار بغزة، الذي تم التوصل إليه بوساطة دولية، مشيدا بشكل خاص بجهود مصر التي لم تقتصر على توفير منصة للجولة النهائية من المفاوضات ، بل قدمت أيضًا مساهمة فكرية مهمة في مناقشة معايير حل النزاع .



أضاف ،في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، الأحد، أن القاهرة أكدت مجددًا دورها الهام ليس فقط في شؤون الشرق الأوسط، بل أيضًا في معالجة القضايا العالمية، معربا عن أمله أن يعود السلام الذي طال انتظاره إلى قطاع غزة وجميع الأراضي الفلسطينية بحل هذه القضية .



وتوقع السفير الروسي أن يكون هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو تحقيق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقًا لقرار الأمم المتحدة عام 1947 .