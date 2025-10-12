الرئيس السيسي يعين حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ 2025

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتعيين حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ضمن قائمة الـ100 عضو المعينين في المجلس، في إطار قراراته الأخيرة لتعيين أعضاء مجلس الشيوخ.

ويأتي تعيين حازم عمر ليعكس ثقة القيادة السياسية في دوره القيادي والسياسي، ومكانته كأحد أبرز الشخصيات الوطنية التي تسهم في دعم العمل البرلماني وتعزيز دور الأحزاب السياسية في الحياة الوطنية.

ويُنتظر أن يساهم حازم عمر في دفع الملفات الهامة المتعلقة بالشأن الوطني، ودعم السياسات التي تصب في صالح التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي في مصر.