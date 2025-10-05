«الشعب الجمهوري» على هامش اجتماع أحزاب القائمة الوطنية: المنافسة مفتوحة والرأي الأخير للناخب

أكد حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، أن أحزاب تحالف القائمة الوطنية أكدوا أن المرحلة الراهنة التي تمر بها الدولة والمنطقة تتطلب من الجميع الوقوف خلف القيادة السياسية ودعم الدولة المصرية في مواجهة التحديات الإقليمية والصراعات القائمة، مشددًا على أن الحفاظ على الأمن القومي المصري يمثل أولوية مطلقة لدى جميع الأحزاب المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر.

جاء ذلك في تصريحات على هامش الاجتماع التنسيقي الأول لأحزاب القائمة الوطنية من أجل مصر، والذي عقد بمقر حزب مستقبل وطن، في إطار استعدادات التحالف لخوض انتخابات مجلس النواب 2025.

وأوضح رئيس حزب الشعب الجمهوري أن المنافسة في الانتخابات ستكون مفتوحة ونزيهة، مشيرًا إلى أن الكلمة الأخيرة تبقى للناخب المصري الذي يملك حق الاختيار الحر لمن يراه قادرًا على تمثيله والدفاع عن مصالحه.

وأضاف عمر أن المشاركة في الانتخابات ليست مجرد حق، بل مسؤولية وطنية تقع على عاتق كل مواطن يسعى لدعم الدولة واستمرار مسيرة الاستقرار والتنمية.

وشدد رئيس الشعب الجمهوري على أن التمثيل النيابي لا يُقاس بعدد المقاعد داخل البرلمان، وإنما بفاعلية الأداء تحت قبة المجلس، وقدرة النواب على ممارسة دورهم التشريعي والرقابي بما يخدم الصالح العام.

