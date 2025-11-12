قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيارة تعارف بين قداسة البابا وسفير الإمارات الجديد بالقاهرة
اكتشاف مشكلة في القلب لنجم البرازيل.. تفاصيل
النجاح أفعال.. مصطفى حدوتة بعد تصدر أغنية باشا التريند
نجم تشيلسي يتعرض لعملية سرقة جديدة.. تفاصيل
اختصاصات إدارة التفتيش على نيابة النقض..تعرف عليها
الكرملين: أوروبا تستعد لحرب مع روسيا
القبض على المتهم بالتعدي على فتاة في مدخل عقار بالقاهرة
حوافز غير ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقانون.. تعرف عليها
مميزات قوية وسعر متميز.. مواصفات هاتف هونر 400 الجديد
إصابة شاب في حادث تصادم على محور دار السلام بسوهاج.. صور
سفير الإمارات يلتقي البابا تواضروس: العلاقات بين البلدين تمثل نموذجاً للعلاقات الراسخة
10 صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين
أخبار السيارات| سعر ومواصفات MG8 موديل 2026.. عودة ميتسوبيشي لانسر بعد 9 سنوات

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات. 

سعر ومواصفات MG8 موديل 2025 في السعودية والإمارات

أطلقت شركة MG سيارتها السيدان الفاخرة MG8 موديل 2025 في أسواق السعودية والإمارات، بتصميم جديد يجمع بين الفخامة والرياضية. السيارة مزودة بمحرك توربيني سعة 2.0 لتر بقوة 231 حصان، وناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات. وتأتي مزودة بأنظمة أمان متقدمة مثل مثبت السرعة الذكي، وكشف النقطة العمياء، ومساعد الركن الذاتي. يبدأ سعرها في السعودية من نحو 115 ألف ريال، وفي الإمارات من 112 ألف درهم.
 

معشوقة الجماهير.. أنباء عن عودة ميتسوبيشي لانسر إيفولوشن بعد 9 سنوات غياب

أشعلت تقارير يابانية حديثة حماس عشاق السيارات بعد تداول أنباء عن عودة ميتسوبيشي لانسر إيفولوشن بعد غياب دام تسع سنوات. النسخة الجديدة يُتوقع أن تأتي بمحرك هجين قوي ونظام دفع رباعي مطور، لتنافس سيارات الأداء العالي مثل سوبارو WRX STI وتويوتا GR.
 

انهيار مبيعات هيونداي وكيا للسيارات الكهربائية بعد إلغاء الإعفاءات الضريبية

تراجعت مبيعات هيونداي وكيا بشكل حاد في أسواق رئيسية بعد إلغاء الإعفاءات الضريبية على السيارات الكهربائية، مما أدى إلى انخفاض الطلب بنسبة تجاوزت 40%. يأتي ذلك في وقت تواجه فيه الشركتان منافسة شرسة من علامات صينية تقدم أسعارًا أقل بكثير.
رمز الذئب.. أول سيارة SUV من إنتاج فولكس فاجن إكسبنج

كشفت شركة فولكس فاجن إكسبنج عن أول سياراتها الـSUV التي تحمل اسم رمز الذئب، والتي تمثل مزيجًا من التصميم الأوروبي والابتكار الصيني. السيارة تعتمد على محرك كهربائي مزدوج بقوة تتجاوز 500 حصان، ومدى سير يتخطى 600 كم في الشحنة الواحدة.
 

نيسان جوك الجديدة تظهر في صورة تشبه فورد بوما اليابانية

ظهرت نيسان جوك 2026 في أول صورها التجسسية، حيث أظهرت تصميمًا أكثر انسيابية وشبهًا واضحًا بسيارة فورد بوما. السيارة الجديدة ستُبنى على منصة مطورة لتقليل استهلاك الوقود وتحسين الأداء الديناميكي، ومن المتوقع طرحها رسميًا منتصف العام المقبل.

جانب من الفاعليات

تفاصيل افتتاح النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية

المؤتمر العالمي للسكان

بحضور رئيس الوزراء.. انطلاق النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية

الرئيس اللبناني

عون : الجيش يبذل جهودا كبيرة في الجنوب وسائر المناطق اللبنانية

بالصور

زراعة الشرقية تنظم مرورا ميدانيا لمتابعة صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية

10 صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين

الكشف على 2076 مواطنا بقرية شبرا السلام بمركز منيا القمح

أفضل طريقة عمل كفتة القرنبيط الطازة والصحية خطوة بخطوة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

