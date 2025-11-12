أخبار السيارات| سعر ومواصفات MG8 موديل 2026.. عودة ميتسوبيشي لانسر بعد 9 سنوات

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

سعر ومواصفات MG8 موديل 2025 في السعودية والإمارات

أطلقت شركة MG سيارتها السيدان الفاخرة MG8 موديل 2025 في أسواق السعودية والإمارات، بتصميم جديد يجمع بين الفخامة والرياضية. السيارة مزودة بمحرك توربيني سعة 2.0 لتر بقوة 231 حصان، وناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات. وتأتي مزودة بأنظمة أمان متقدمة مثل مثبت السرعة الذكي، وكشف النقطة العمياء، ومساعد الركن الذاتي. يبدأ سعرها في السعودية من نحو 115 ألف ريال، وفي الإمارات من 112 ألف درهم.



معشوقة الجماهير.. أنباء عن عودة ميتسوبيشي لانسر إيفولوشن بعد 9 سنوات غياب

أشعلت تقارير يابانية حديثة حماس عشاق السيارات بعد تداول أنباء عن عودة ميتسوبيشي لانسر إيفولوشن بعد غياب دام تسع سنوات. النسخة الجديدة يُتوقع أن تأتي بمحرك هجين قوي ونظام دفع رباعي مطور، لتنافس سيارات الأداء العالي مثل سوبارو WRX STI وتويوتا GR.



انهيار مبيعات هيونداي وكيا للسيارات الكهربائية بعد إلغاء الإعفاءات الضريبية

تراجعت مبيعات هيونداي وكيا بشكل حاد في أسواق رئيسية بعد إلغاء الإعفاءات الضريبية على السيارات الكهربائية، مما أدى إلى انخفاض الطلب بنسبة تجاوزت 40%. يأتي ذلك في وقت تواجه فيه الشركتان منافسة شرسة من علامات صينية تقدم أسعارًا أقل بكثير.

رمز الذئب.. أول سيارة SUV من إنتاج فولكس فاجن إكسبنج

كشفت شركة فولكس فاجن إكسبنج عن أول سياراتها الـSUV التي تحمل اسم رمز الذئب، والتي تمثل مزيجًا من التصميم الأوروبي والابتكار الصيني. السيارة تعتمد على محرك كهربائي مزدوج بقوة تتجاوز 500 حصان، ومدى سير يتخطى 600 كم في الشحنة الواحدة.



نيسان جوك الجديدة تظهر في صورة تشبه فورد بوما اليابانية

ظهرت نيسان جوك 2026 في أول صورها التجسسية، حيث أظهرت تصميمًا أكثر انسيابية وشبهًا واضحًا بسيارة فورد بوما. السيارة الجديدة ستُبنى على منصة مطورة لتقليل استهلاك الوقود وتحسين الأداء الديناميكي، ومن المتوقع طرحها رسميًا منتصف العام المقبل.