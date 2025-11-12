نيسان جوك الجديدة تظهر في صورة تشبه فورد بوما اليابانية

يعد فترة من الصمت النسبي، يظهر الجيل القادم من الـ نيسان جوك ليكشف عن نفسه من خلال لقطات تجسّسية لأول مرة.

الطراز الذي تم طرحه في السوق الأوروبي، يستعد لإعادة تعريف ما تعنيه سيارة الكروس-أوفر المدمجة لدى نيسان، مع تحديث شامل في التصميم والمقصورة والمنصة التقنية.

تصميم نيسان جوك الخارجي

تشير الصور التجسسية إلى أن الجيل الجديد يمتلك أبعاداً أكبر قليلاً من السابق، مع هوية تصميمية تستعير الكثير من طرازات Nissan الكهربائية، أبرزها الـ Leaf.

أصبحت النوافذ الجانبية أضيق نحو الخلف، وأقواس العجلات أكثر بروزًا، مع مصابيح LED رفيعة وشبك أمامي مغطّى يؤكد التحول نحو نسخة كهربائية محتملة.

يبدو التصميم العام أقل “غرابة” من الأجيال الأولى من الـ Juke، لكنه ما زال يحتفظ بروحه المتميزة عبر خطوط حادة وزوايا واضحة، ما يمنحه توازنًا بين الجرأة والعملية.

وفقاً للتقارير، ستبنى نسخة الجيل القادم على منصة كهربائية ضمن تحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي، ومن المرجح أن تكون منصة «CMF-EV / AmpR Small»، ما يعني أن سيارة نيسان جوك المقبلة قد تكون كهربائية بالكامل أو هجينة / كهربائية.

في السيناريو الكهربائي، يتوقع أن بناء البطارية يبدأ من نحو 40 كيلوواط/ساعة وحتى نحو 63 كيلوواط/ساعة، مع مدى قيادة ممكن يقترب من 300 ميل (≈ 480 كم) في أعلى الفئات.

يتوقع أيضًا أن النسخة العاملة بـ محرك احتراق داخلي أو نسخة هجينة قد تستمر مع الجيل الجديد، إذ أن نيسان قد تبقي الخيار النظامي للمناطق التي ما زالت تفضّل محركات البنزين.

تشير التوقعات إلى أن المقصورة ستضم شاشات رقمية مزدوجة – شاشة عدادات وشاشة معلومات ­– قياس 12.3 بوصة أو أكبر، مع تصميم داخلي يستلهم من طراز Leaf، ما يعني جودة خامات أعلى وتجربة استخدام أكثر عصرية.

تركز نيسان أيضًا على توفير رحابة أكبر في الصف الخلفي ومساحة أمتعة موسعة، بفضل الأبعاد المعدلة، وهو ما يعد تحسنًا مهمًا في فئة الكروس-أوفر المدمجة.

موعد الوصول والأسواق: أوروبا في المقدّمة

من المتوقع أن يتم الكشف الرسمي عن الجيل الجديد من نيسان جوك في العام 2026، مع إطلاق أولي في السوق الأوروبي، وربما يتم تصدير بعض النسخ إلى أسواق أخرى لاحقًا، فيما يبدو أن السوق الأمريكي سيكون خارج الخطة الحالية.



أكدت نيسان استثمار مصنعها في سندرلاند (Sunderland) بالمملكة المتحدة البريطانية لتجميع هذا الطراز ضمن توجهها لتعزيز إنتاج السيارات الكهربائية في أوروبا.

ماذا تغير في نيسان جوك؟

• يقدم الجيل الجديد هوية تصميمية أكثر نضوجًا وجاذبية مقارنة بالأسلوب السابق المتطرف.

• يعد التحول نحو الكهرباء استجابة للطلب المتزايد على الكروس-أوفر المدمجة الصديقة للبيئة.

• توفر التجهيزات التقنية المحسنة تجربة استخدام أقرب لفئة السيارات الكبيرة، ما يعزز قيمة جوك في السوق.

• لكن القرار بعدم طرحه في الولايات المتحدة – حتى الآن – قد يخيب الآمال لدى المهتمين هناك، ويضعه في منافسة أقوى في أوروبا.

يبدو الجيل القادم من نيسان جوك وكأنه يعيد تعريف ما يمكن أن تكون عليه سيارة كروس-أوفر مدمجة: تصميم أكثر أناقة، تقنيات حديثة، ومسار واضح نحو الكهرباء أو الهجين.

وبينما لا تزال التفاصيل النهائية غائبة، فإن ما نراه حتى الآن يبشر بعودة قوية لطراز كان دائمًا يتمتع بشخصية واضحة في فئته.