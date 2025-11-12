قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رقص خادش بملابس خليعة.. مواجهة تيك توكر بولاق بفيديوهاتها أمام النيابة
المالية توضح طريقة التعامل للمستفيدين من النظام الضريبي المبسط
رئيس الوزراء يشارك في المؤتمر الثالث للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025 بالعاصمة الإدارية
سعر فستان زفاف مي عز الدين المثير للجدل على السوشيال ميديا
ميدو لـ زيزو: الاحترام أصل اللعبة.. وستندم كما ندمت أنا مع شحاتة
أحمد حسن يكشف تفاصيل أزمة لاعبي بيراميدز مع منتخب مصر ورد دياب المفاجئ
وزير دفاع الاحتلال يقترح إغلاق إذاعة الجيش
وزير الدولة للإنتاج الحربي يزور مصنع 360 الحربي ويؤكد على تطوير خطوط الإنتاج وزيادة التصنيع المحلي
وكيل فرجاني ساسي: الزمالك لم يسدد أي مستحقات للاعب والديون تصل لـ800 ألف دولار
ميدو: يانيك فيريرا كان وراء تمرد لاعبي الزمالك على التدريبات بسبب المستحقات
وزارة البترول تحقق في حادث سقوط جهاز حفر بالصحراء الغربية وإصابة 3 عمال
جوتيريش يهنئ الشعب العراقي على إجراء الانتخابات البرلمانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

نيسان جوك الجديدة تظهر في صورة تشبه فورد بوما اليابانية

نيسان جوك
نيسان جوك
عزة عاطف

يعد فترة من الصمت النسبي، يظهر الجيل القادم من الـ نيسان جوك ليكشف عن نفسه من خلال لقطات تجسّسية لأول مرة. 

الطراز الذي تم طرحه في السوق الأوروبي، يستعد لإعادة تعريف ما تعنيه سيارة الكروس-أوفر المدمجة لدى نيسان، مع تحديث شامل في التصميم والمقصورة والمنصة التقنية.

تصميم نيسان جوك الخارجي

تشير الصور التجسسية إلى أن الجيل الجديد يمتلك أبعاداً أكبر قليلاً من السابق، مع هوية تصميمية تستعير الكثير من طرازات Nissan الكهربائية، أبرزها الـ Leaf. 

أصبحت النوافذ الجانبية أضيق نحو الخلف، وأقواس العجلات أكثر بروزًا، مع مصابيح LED رفيعة وشبك أمامي مغطّى يؤكد التحول نحو نسخة كهربائية محتملة. 

يبدو التصميم العام أقل “غرابة” من الأجيال الأولى من الـ Juke، لكنه ما زال يحتفظ بروحه المتميزة عبر خطوط حادة وزوايا واضحة، ما يمنحه توازنًا بين الجرأة والعملية.

وفقاً للتقارير، ستبنى نسخة الجيل القادم على منصة كهربائية ضمن تحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي، ومن المرجح أن تكون منصة «CMF-EV / AmpR Small»، ما يعني أن سيارة نيسان جوك المقبلة قد تكون كهربائية بالكامل أو هجينة / كهربائية. 

في السيناريو الكهربائي، يتوقع أن بناء البطارية يبدأ من نحو 40 كيلوواط/ساعة وحتى نحو 63 كيلوواط/ساعة، مع مدى قيادة ممكن يقترب من 300 ميل (≈ 480 كم) في أعلى الفئات. 

يتوقع أيضًا أن النسخة العاملة بـ محرك احتراق داخلي أو نسخة هجينة قد تستمر مع الجيل الجديد، إذ أن نيسان قد تبقي الخيار النظامي للمناطق التي ما زالت تفضّل محركات البنزين.

تشير التوقعات إلى أن المقصورة ستضم شاشات رقمية مزدوجة – شاشة عدادات وشاشة معلومات ­– قياس 12.3 بوصة أو أكبر، مع تصميم داخلي يستلهم من طراز Leaf، ما يعني جودة خامات أعلى وتجربة استخدام أكثر عصرية. 

تركز نيسان أيضًا على توفير رحابة أكبر في الصف الخلفي ومساحة أمتعة موسعة، بفضل الأبعاد المعدلة، وهو ما يعد تحسنًا مهمًا في فئة الكروس-أوفر المدمجة.

موعد الوصول والأسواق: أوروبا في المقدّمة

من المتوقع أن يتم الكشف الرسمي عن الجيل الجديد من نيسان جوك في العام 2026، مع إطلاق أولي في السوق الأوروبي، وربما يتم تصدير بعض النسخ إلى أسواق أخرى لاحقًا، فيما يبدو أن السوق الأمريكي سيكون خارج الخطة الحالية. 
 

أكدت نيسان استثمار مصنعها في سندرلاند (Sunderland) بالمملكة المتحدة البريطانية لتجميع هذا الطراز ضمن توجهها لتعزيز إنتاج السيارات الكهربائية في أوروبا.

ماذا تغير في نيسان جوك؟

• يقدم الجيل الجديد هوية تصميمية أكثر نضوجًا وجاذبية مقارنة بالأسلوب السابق المتطرف.
• يعد التحول نحو الكهرباء استجابة للطلب المتزايد على الكروس-أوفر المدمجة الصديقة للبيئة.
• توفر التجهيزات التقنية المحسنة تجربة استخدام أقرب لفئة السيارات الكبيرة، ما يعزز قيمة جوك في السوق.
• لكن القرار بعدم طرحه في الولايات المتحدة – حتى الآن – قد يخيب الآمال لدى المهتمين هناك، ويضعه في منافسة أقوى في أوروبا.

يبدو الجيل القادم من نيسان جوك وكأنه يعيد تعريف ما يمكن أن تكون عليه سيارة كروس-أوفر مدمجة: تصميم أكثر أناقة، تقنيات حديثة، ومسار واضح نحو الكهرباء أو الهجين. 

وبينما لا تزال التفاصيل النهائية غائبة، فإن ما نراه حتى الآن يبشر بعودة قوية لطراز كان دائمًا يتمتع بشخصية واضحة في فئته.

نيسان جوك Nissan Juke سيارات كروس أوفر نيسان أوروبا فورد بوما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد تيمور و هيدي كرم

ما علاقة زوج مي عز الدين بـ هيدي كرم

مي عز الدين وزوجها

بعد إعلانها المفاجئ للخبر | اعرف من هو زوج مي عز الدين

زواج مي عز الدين

زواج مي عز الدين | مفاجأة غير محسوبة من الفنانة لكل جمهورها .. تفاصيل مثيرة

مجلس النواب

موعد انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية.. تعرّف على المحافظات والمواعيد الكاملة

مشغولات ذهبية

200 جنيه صعودًا .. أسعار الذهب الآن في مصر

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد القفزة الجنونية

الواقعة

حقيقي أم Ai.. الأمن يفحص فيديو عبث فتيات بآثار المتحف الكبير بالمكياج

تامر حسني ومي عز الدين

تامر حسني يُوجّه رسالة لـ مي عز الدين بعد خبر زواجها .. ماذا قال ؟

ترشيحاتنا

إطعام الطعام

5 مكاسب لمن ينفذ وصية النبي بإطعام الطعام

د. الأحمدي أبو النور

وزارة الأوقاف تحيي ذكرى وفاة الدكتور الأحمدي أبو النور رحمه الله

الخريجون

تخريج 950 من الدعاة بجامعة الهند الإسلامية

بالصور

سعر فستان زفاف مي عز الدين المثير للجدل على السوشيال ميديا

تعرف على سعر فستان مي عز الدين الذي أثار جدل السوشيال ميديا
تعرف على سعر فستان مي عز الدين الذي أثار جدل السوشيال ميديا
تعرف على سعر فستان مي عز الدين الذي أثار جدل السوشيال ميديا

نيسان جوك الجديدة تظهر في صورة تشبه فورد بوما اليابانية

نيسان جوك
نيسان جوك
نيسان جوك

لمنافسة بورش.. آودي تطرح SUV خارقة بقوة 440 حصان

آودي
آودي
آودي

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات
أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات
أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد