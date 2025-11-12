انهيار مبيعات هيونداي وكيا للسيارات الكهربائية بعد إلغاء الإعفاءات الضريبية

شهدت مبيعات السيارات الكهربائية لشركتي هيونداي وكيا في الولايات المتحدة الأمريكية انهيارًا حادًا خلال شهر أكتوبر، بعد أن توقفت الحكومة الفيدرالية عن تقديم الإعفاء الضريبي البالغ 7,500 دولار للمشترين.

ورغم توقعات المراقبين بتراجع المبيعات عقب إلغاء هذه الحوافز، إلا أن الانخفاض الفعلي تجاوز ما كان متوقعًا بكثير، ما شكل صدمة لشركات صناعة السيارات الكورية.

تراجع قياسي لمبيعات سيارات كيا الكهربائية

سجلت كيا انخفاضًا حادًا في مبيعات سياراتها الكهربائية الرائدة؛ إذ تراجعت مبيعات طراز EV9 بنسبة 66%، بينما هبطت مبيعات EV6 بنسبة 71% مقارنة بالأشهر السابقة.

وفي ضوء هذه التطورات، قررت الشركة تأجيل إطلاق طراز EV4 في السوق الأمريكية، مشيرة إلى "تغيرات سريعة في ظروف السوق المحلية" كمبرر لهذه الخطوة.

هيونداي تتأثر بإلغاء الإعفاءات الضريبية

لم تكن هيونداي بمنأى عن الأزمة، إذ شهدت مبيعات طرازها الكهربائي Ioniq 5 انخفاضًا حادًا بعد انتهاء صلاحية الإعفاء الضريبي الفيدرالي.

ويعد هذا الطراز من أكثر السيارات الكهربائية مبيعًا للشركة في السوق الأمريكية خلال السنوات الأخيرة، مما يجعل التراجع مصدر قلق واضح لإستراتيجيتها في مجال المركبات الكهربائية.

مفارقة: إجمالي مبيعات كيا ما زال في ارتفاع

ورغم الأداء الضعيف لقطاع السيارات الكهربائية، تشير البيانات إلى أن إجمالي مبيعات كيا في الولايات المتحدة ما زال مرتفعًا منذ بداية العام.

ويعزو محللون هذا الأداء إلى قوة مبيعات الطرازات التقليدية والهجينة التي حافظت على الطلب، في وقت يتراجع فيه الإقبال على السيارات الكهربائية الصرفة بسبب غياب الحوافز.

تسلط هذه التطورات الضوء على هشاشة سوق السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، ومدى اعتمادها على الدعم الحكومي لتشجيع المستهلكين.

ويرى خبراء أن استمرار هذا الاتجاه قد يدفع الشركات إلى إعادة النظر في استراتيجياتها الإنتاجية والتسويقية، أو حتى إلى تأجيل خطط التوسع في قطاع المركبات الكهربائية لحين استقرار السياسات الضريبية من جديد.