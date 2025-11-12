قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باقي 95 يوما| موعد شهر رمضان 2026 في مصر.. وما يقال عند رؤية الهلال؟
الضويني: خريجو الأزهر جسور تواصل بين الشعوب
متحدث الحكومة: المتحف المصري الكبير يتجاوز التوقعات وعدد الزائرين
وزير التربية والتعليم: الدروس الخصوصية انخفضت بنسبة 50%
الأوقاف تطلق لأول مرة مقرأة الأئمة للقراءات القرآنية
معشوقة الجماهير.. أنباء عن عودة ميتسوبيشي لانسر إيفولوشن بعد 9 سنوات غياب
بعد زواجه من مي عز الدين.. تصرف حاسم من هيدي كرم ضد أحمد تيمور
وزير العمل: البطالة في مصر انخفضت من 13% في 2013 إلى 6.2% خلال 2025
صور تكشف تدمير إسرائيل مبانٍ داخل "الخط الأصفر" بعد الهدنة
نجم الزمالك السابق: استمرار عبدالرؤوف صعب.. والحل في المدرب الأجنبي
عرض حياة المواطنين للخطر.. القبض على سائق سيارة نقل بدمياط
بالصور

انهيار مبيعات هيونداي وكيا للسيارات الكهربائية بعد إلغاء الإعفاءات الضريبية

عزة عاطف

شهدت مبيعات السيارات الكهربائية لشركتي هيونداي وكيا في الولايات المتحدة الأمريكية انهيارًا حادًا خلال شهر أكتوبر، بعد أن توقفت الحكومة الفيدرالية عن تقديم الإعفاء الضريبي البالغ 7,500 دولار للمشترين.

ورغم توقعات المراقبين بتراجع المبيعات عقب إلغاء هذه الحوافز، إلا أن الانخفاض الفعلي تجاوز ما كان متوقعًا بكثير، ما شكل صدمة لشركات صناعة السيارات الكورية.

تراجع قياسي لمبيعات سيارات كيا الكهربائية

سجلت كيا انخفاضًا حادًا في مبيعات سياراتها الكهربائية الرائدة؛ إذ تراجعت مبيعات طراز EV9 بنسبة 66%، بينما هبطت مبيعات EV6 بنسبة 71% مقارنة بالأشهر السابقة.

وفي ضوء هذه التطورات، قررت الشركة تأجيل إطلاق طراز EV4 في السوق الأمريكية، مشيرة إلى "تغيرات سريعة في ظروف السوق المحلية" كمبرر لهذه الخطوة.

هيونداي تتأثر بإلغاء الإعفاءات الضريبية

لم تكن هيونداي بمنأى عن الأزمة، إذ شهدت مبيعات طرازها الكهربائي Ioniq 5 انخفاضًا حادًا بعد انتهاء صلاحية الإعفاء الضريبي الفيدرالي. 

ويعد هذا الطراز من أكثر السيارات الكهربائية مبيعًا للشركة في السوق الأمريكية خلال السنوات الأخيرة، مما يجعل التراجع مصدر قلق واضح لإستراتيجيتها في مجال المركبات الكهربائية.

مفارقة: إجمالي مبيعات كيا ما زال في ارتفاع

ورغم الأداء الضعيف لقطاع السيارات الكهربائية، تشير البيانات إلى أن إجمالي مبيعات كيا في الولايات المتحدة ما زال مرتفعًا منذ بداية العام. 

ويعزو محللون هذا الأداء إلى قوة مبيعات الطرازات التقليدية والهجينة التي حافظت على الطلب، في وقت يتراجع فيه الإقبال على السيارات الكهربائية الصرفة بسبب غياب الحوافز.

تسلط هذه التطورات الضوء على هشاشة سوق السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، ومدى اعتمادها على الدعم الحكومي لتشجيع المستهلكين. 

ويرى خبراء أن استمرار هذا الاتجاه قد يدفع الشركات إلى إعادة النظر في استراتيجياتها الإنتاجية والتسويقية، أو حتى إلى تأجيل خطط التوسع في قطاع المركبات الكهربائية لحين استقرار السياسات الضريبية من جديد.

