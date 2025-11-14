5 سيارات اقتصادية في السوق المصري.. الأسعار

يحتوي السوق المصري على مجموعة كبيرة من السيارات الجديدة التي تنتمي إلى الفئة الاقتصادية، والتي تتنوع بحسب العلامات وبلد المنشأ والتجميع، إلى جانب تنوع القدرات الفنية والتقنية، باختلاف التجهيزات وفقًا للفئات المطروحة.

ويقدم موقع "صدى البلد" أسعار وأبرز المواصفات لـ 5 سيارات اقتصادية في السوق المصري.

ميتسوبيشي أتراج

زودت السيارة ميتسوبيشي اتراج بمحرك ثلاثي الاسطوانات، 3 سلندر، بقوة 76 حصانا، سعة 1200 سي سي، و 100 نيوتن/متر من عزم الدوران، وتنتقل السرعة لمنظومة الدفع الامامي عبر ناقل حركةCVT أوتوماتيكي، وتقدم السيارة بسعر 740,000 جنيه.

بروتون ساجا

تعتمد السيارة بروتون ساجا على ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، مع محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، بقوة إجمالية قدرها 95 حصانا، سعة 1300 سي سي، وعزم دوران يبلغ 120 نيوتن/متر، ومتوسط استهلاك للوقود بنسبة قدرها 5.7 لتر لكل 100 كيلومتر، وبسعر يبلغ 649,900 جنيه.

رينو تاليانت

تقدم السيارة رينو تاليانت بمحرك 1000 سي سي تيربو، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 100 حصانا، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى تقنية الجر الامامي للعجلات، وناقل سرعات أوتوماتيك، وبسعر يتراوح بين 699,000 جنيه و 799,000 جنيه.

شيري أريزو 5

دعمت السيارة شيري أريزو 5 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة 114 حصانًا، و 141 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع ناقل حركة أوتوماتيكي طرازCVT، أو يدوي مانيوال، بتقنية الدفع الأمامي للعجلات، وبسعر يتراوح بين 675,000 جنيه و 755,000 جنيه.

بايك يو 5 بلس

تأتي السيارة بايك يو 5 بلس بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع ضخ 111 حصانًا، و142 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيك، وبسعر يتراوح بين 724,900 جنيه إلى 854,900 جنيه.