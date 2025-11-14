قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المحكمة الرياضية تصدم بيراميدز بشأن طلب سحب لقب الدوري من الأهلي
جايس السويدي يحسم الجدل حول انتقال إبراهيم دياباتيه إلى الأهلي
هل السحر يفرق بين الزوجين؟.. تحقق من أعراضه وفكه بـ5 أذكار ودعاء
حارس لايبزيج يشيد بصلاح وسوبوسلاي: الأفضل في العالم.. وأسطورة ليفربول
كرواتيا تفوز على جزر ألفارو بثلاثية وتتأهل لكأس العالم
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 15-11-2025
مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي بني مزار بالمنيا
والدة الطفلة فاطمة تبكي: قبل ما تدخل العمليات قالتلي خائفة أموت ياماما
ديمقراطية| أبلة فاهيتا تكشف لـ عمرو أديب مفاجأة عن ليلة فونطاستيك
مهندس صوت فرقة إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل جديدة عن حادث مصرع الفنان
لتحديث بطاقة التموين.. الأوراق المطلوبة لاستخراج القيد العائلي 2025
كرسي فارغ يتسلم رئاسة مجموعة العشرين من جنوب أفريقيا
تكنولوجيا وسيارات

5 سيارات اقتصادية في السوق المصري.. الأسعار

سيارات اقتصادية
سيارات اقتصادية
صبري طلبه

يحتوي السوق المصري على مجموعة كبيرة من السيارات الجديدة التي تنتمي إلى الفئة الاقتصادية، والتي تتنوع بحسب العلامات وبلد المنشأ والتجميع، إلى جانب تنوع القدرات الفنية والتقنية، باختلاف التجهيزات وفقًا للفئات المطروحة.

ويقدم موقع "صدى البلد" أسعار وأبرز المواصفات لـ 5 سيارات اقتصادية في السوق المصري.

ميتسوبيشي أتراج

ميتسوبيشي أتراج

زودت السيارة ميتسوبيشي اتراج بمحرك ثلاثي الاسطوانات، 3 سلندر، بقوة 76 حصانا، سعة 1200 سي سي، و 100 نيوتن/متر من عزم الدوران، وتنتقل السرعة لمنظومة الدفع الامامي عبر ناقل حركةCVT أوتوماتيكي، وتقدم السيارة بسعر 740,000 جنيه.

بروتون ساجا

بروتون ساجا

تعتمد السيارة بروتون ساجا على ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، مع محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، بقوة إجمالية قدرها 95 حصانا، سعة 1300 سي سي، وعزم دوران يبلغ 120 نيوتن/متر، ومتوسط استهلاك للوقود بنسبة قدرها 5.7 لتر لكل 100 كيلومتر، وبسعر يبلغ 649,900 جنيه.

رينو تاليانت 

رينو تاليانت 

تقدم السيارة رينو تاليانت بمحرك 1000 سي سي تيربو، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 100 حصانا، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى تقنية الجر الامامي للعجلات، وناقل سرعات أوتوماتيك، وبسعر يتراوح بين 699,000 جنيه و 799,000 جنيه.

شيري أريزو 5

شيري أريزو 5

دعمت السيارة شيري أريزو 5 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة 114 حصانًا، و 141 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع ناقل حركة أوتوماتيكي طرازCVT، أو يدوي مانيوال، بتقنية الدفع الأمامي  للعجلات، وبسعر يتراوح بين 675,000 جنيه و 755,000 جنيه.

بايك يو 5 بلس

بايك يو 5 بلس

تأتي السيارة بايك يو 5 بلس بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع ضخ 111 حصانًا، و142 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيك، وبسعر يتراوح بين  724,900 جنيه إلى 854,900 جنيه.

