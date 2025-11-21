قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 13 من عناصر حماس في غارة على مخيم عين الحلوة
200 ألف زائر يوميا.. إقبال غير مسبوق على مجسم المتحف المصري الكبير في لندن
أذكار المساء الثابتة عن النبي.. تمنحك السكينة وتحفظك من كل مكروه
خطوات الحصول على عداد كهرباء كودي إلكترونيًا بدون زحام
لإستكمال محور 3 يوليو.. تحويلات مرورية بالقاهرة
عودة سوريا إلى نظام "سويفت" بعد 14 عاما من الانقطاع
عن 97 عاما.. وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في حرب أكتوبر73
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
الجالية المصرية بالأردن تدلي بأصواتها في المرحلة الثانية بانتخابات النواب 2025

بدأت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي للأردن، عملية التصويت لأبناء الجالية المصرية، في أول أيام تصويت المصريين بالخارج في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

وقام السفير خالد الأبيض سفير مصر لدى الأردن ورئيس اللجنة الانتخابية، قبيل بدء عملية التصويت، بالإشراف والتأكيد على توافر كافة التسهيلات أمام الناخبين، بما يضمن قيامهم بالإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية التي تستمر لمدة يومين بكل سهولة ويسر.

وأنهت السفارة المصرية لدى الأردن، جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال أبناء الجالية المصرية بالمملكة؛ للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، حيث يقوم المصريون في الأردن بالإدلاء بأصواتهم في مقر السفارة المصرية في عمان، و في مقر القنصلية في العقبة، باستخدام جواز السفر المصري الساري أو بطاقة الرقم القومي الأصلية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب 2025، سواء في الداخل أو الخارج على مرحلتين، الأولى منها في 14 محافظة، والثانية في 13 محافظة والتي تجرى فيها الانتخابات في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر الجاري وفي الداخل يومي 24 و25 نوفمبر على أن تنظم جولة الإعادة خارج مصر يومي 15 و16 ديسمبر المقبل، وفي الداخل يومي 17 و18 ديسمبر.
 

