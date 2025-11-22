لقطات من ستاد القاهرة قبل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

شارك الإعلامي أحمد شوبير، صورا لستاد القاهرة، قبل ساعات على مباراة الأهلي وشبيبة القبائل، بدوري أبطل افريقيا.

ويستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب لإستعادة اللقب الغائب عن دولاب بطولاته منذ النسخة الأخيرة التي حصل عليها فريق بيراميدز على حساب صن داونز الجنوب إفريقي.

ستاد القاهرة

موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

يلتقى فى السادسة مساء اليوم باستاد القاهرة فريق الكرة بالنادي الأهلي مع شبيبة القبائل الجزائرى فى أولي مباريات الفريق بالمجموعة الثانية بدوري أبطل افريقيا .



ويقع الأهلي فى المجموعة الثانية مع شبيبة القبائل الجزائرى والجيش الملكي المغربي ويانج افريكانز التزاني.