شنجهاي يفوز على داليان ويحتفظ بلقب الدوري الصيني

احتفظ شنجهاي بورت بلقب الدوري الصيني الممتاز يوم السبت، بفوزه 1-0 على داليان ينجبو، لينهي فريق المدرب كيفن موسكات الموسم متقدمًا بنقطتين على غريمه شنغهاي شينهوا.

سجّل جابرييلزينيو هدف بورت الوحيد في الدقيقة الرابعة من مباراة داليان، عندما استغل تمريرة ليوناردو البينية ليسددها بهدوء في مرمى حارس مرمى الفريق المضيف هوانغ زيهاو.

بهذا الفوز، رفع شنجهاي بورت رصيده إلى 66 نقطة من 30 مباراة، متقدمًا بنقطتين على شينهوا بقيادة ليونيد سلوتسكي، الذي فاز 3-1 على تيانجين تايجر.

هذا اللقب هو الثالث على التوالي لبورت، والثاني في موسمين منذ أن تولى الأسترالي موسكات المسؤولية خلفًا لخافيير بيريرا.

يتأهل كل من شنغهاي بورت وشنجهاي شينهوا إلى دوري أبطال آسيا الممتاز للموسم المقبل، بينما سيشارك تشنغدو رونجشينج، صاحب المركز الثالث، في دوري أبطال آسيا الثاني.