عمر جابر: مواجهة زيسكو بداية مهمة في دور المجموعات

أكد عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرةالقدم بنادي الزمالك أن مواجهة زيسكو غدًا تمثل بداية مهمة للفريق في دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، مشددًا على تطلع اللاعبين لتحقيق الفوز وسط حضور جماهير الزمالك التي ستدعم الفريق في اللقاء.

وقال عمر جابر إن لاعبي الزمالك يدركون جيدًا أهمية مواجهتي الجولتين الأولى والثانية قبل التوقف الدولي، مؤكدًا أن الفوز فيهما سيحدد شكل المجموعة ويضع الفريق على الطريق الصحيح نحو التأهل.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في التاسعة مساء غدٍ الأحد على ستاد القاهرة الدولي.