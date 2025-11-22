معهد بحوث الإلكترونيات يستضيف ورشة دولية حول الهوائيات والميكروويف

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية تعزيز التعاون العلمي والبحثي والتكنولوجي بين المؤسسات البحثية المصرية ونظيراتها الدولية، بما يسهم في نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة، ويعزز تحقيق أهداف ومبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي تتماشى مع رؤية الدولة 2030 لدعم الابتكار والتنمية المستدامة.

إستراتيجيات الهوائيات والميكروويف

وفي هذا الإطار، استضاف معهد بحوث الإلكترونيات، ورشة العمل الدولية المشتركة التي نظمها فرعا الجمعية الدولية لمهندسى الكهرباء بمصر للهوائيات وتكنولوجيا الميكروويف IEEE AP-S & IEEE MTT-S، بعنوان "إستراتيجيات الهوائيات والميكروويف نحو مستقبل أكثر استدامة"، بحضور د.شيرين عبد القادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، ود.هادية الحناوي أستاذة هندسة الإلكترونيات وعميد كلية الهندسة الأسبق بجامعة عين شمس، ود.أيمن التاجر أستاذ ورئيس قسم هندسة الإلكترونيات بالكلية الفنية العسكرية، ود.عصمت عبد الفتاح رئيس بحوث الإلكترونيات الأسبق، ود.أحمد عطية رئيس قسم الميكروويف بالمعهد.

كما شارك عن بعد د.آندينج زوه الرئيس الدولي المنتخب لنظريات وتكنولوجيا الميكروويف بالجمعية الدولية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات، حيث قدم محاضرة حول دور فرع تكنولوجيا الميكروويف وخدماته، إلى جانب محاضرة متخصصة عن مكبرات القدرة في نطاق الترددات الراديوية، وحضر الفعاليات أيضًا د.كريستوف فوميه رئيس جمعية الهوائيات وانتشار الموجات، الذي شارك في تقييم المسابقات، وقدم محاضرات تناولت دور الجمعية وتخصص الهوائيات متعددة الأطوار، كما شارك كل من د.يحيى عنتر من الكلية العسكرية الملكية RMC بكندا، أحد أبرز الرؤساء السابقين في IEEE AP-S وعضو لجنتها الرئيسة، ود.جورج شاكر من جامعة واترلو بكندا.

وخلال الافتتاح، رحبت د.شيرين عبد القادر محرم بالمشاركين، مستعرضة تاريخ المعهد وإنجازاته، مؤكدة ما يمتلكه من قدرات بحثية راسخة ومعامل مركزية متقدمة، كما دعت الحضور إلى تعزيز التعاون مع المعهد عبر مشروعاتهم البحثية والمؤسسات التي يمثلونها.

وتضمنت الورشة مجموعة من المحاضرات العلمية التي قدمها نخبة من الخبراء الدوليين والمحليين في مجالات الهوائيات وتكنولوجيا الميكروويف، وجذبت أكثر من مائة وثلاثين مشاركًا خلال أيامها الثلاثة، وشهد اليوم الأول محاضرات د.آندينج زوه من جامعة دابلن بأيرلندا، ود.روبرت كافرلي من جامعة فيلانوفا بالولايات المتحدة ورئيس تحرير مجلة الميكروويف، ود.مايكل روبرج محاضر الميكروويف المتميز وخبير تصميم الشرائح الإلكترونية الدقيقة لمكبرات القدرة بشركة Qorvo العالمية، كما تناولت محاضرات كل من د.أيمن التاجر، ود.محمد مجدي، ود.أحمد العليمي المجهودات البحثية المحلية في مجال مكبرات القدرة.

وتضمن اليوم الثاني محاضرة د.سيما دومانلي من جامعة بوجازيتشي التركية، ورئيسة فعاليات الشباب المتخصصين بالجمعية الدولية لمهندسي الكهرباء، تناولت خلالها تعريف الشباب بخدمات الجمعية، وآليات المشاركة في المسابقات الدولية بمجالي الهوائيات وتكنولوجيا الميكروويف، كما استضافت الورشة عن بُعد د.جوزيف باردن من جامعة ماساتشوستس الأمريكية، وهو محاضر الميكروويف المتميز في مجال الحوسبة الكمية، حيث استعرض أساسيات هذا المجال والفرص البحثية المتاحة لمهندسي الميكروويف؛ ونظرًا لأهمية الحوسبة الكمية، تم عرض المجهودات العلمية المصرية في هذا التخصص من خلال محاضرة د.تامر أبو الفضل من جامعة النيل.

وتضمن اليوم الثالث محاضرة د.كريستوف فوميه رئيس جمعية الهوائيات وانتشار الموجات، استعرض فيها دور الجمعية وخدماتها، إلى جانب محاضرة متخصصة حول الهوائيات متعددة الأطوار، وأعقب ذلك عرض توضيحي قدمه م.مظفر كايان من شركة Antenom لشرح استخدام جهاز قياس الهوائيات المهدى من IEEE AP-S لفرعها في مصر، كما شهد اليوم محاضرة عبر الإنترنت د.قمر عباسي من جامعة جلاسجو بالمملكة المتحدة حول الأسطح الذكية وتطبيقاتها، إضافة إلى سلسلة محاضرات قدمتها مجموعة من الباحثات المتميزات ضمن أنشطة WIE Technical Activities شاركت فيها كل من د.إنجي الدمك جامعة عين شمس، ود.داليا الشيخ جامعة السويدي للتكنولوجيا، ود.مي سلام جامعة النيل، ود.يارا أمل من معهد بحوث الإلكترونيات.

وعلى هامش الفعاليات، قام المشاركون بجولتين ميدانيتين؛ الأولى إلى مقر وكالة الفضاء المصرية، تضمنت محاضرة تعريفية، والاطلاع على معامل الأقمار الصناعية بالغرف النظيفة، ومعمل التوافق المغناطيسي، فيما شملت الجولة الثانية داخل معهد بحوث الإلكترونيات زيارة المعامل المركزية، مثل: معمل الموجات المليمترية، ومعمل قياس معدل الامتصاص النوعي (SAR)، ومعمل الدوائر المطبوعة، ومعمل النمذجة والمحاكاة، حيث تعرف المشاركون على الإمكانيات البحثية والتقنية المتقدمة للمعهد.

وقد شملت فعاليات الورشة مسابقات علمية لاختيار أفضل ملصق بحثي، وأفضل رسالة ماجستير، وأفضل رسالة دكتوراه؛ تقديرًا لجهود الباحثين الشباب، وتشجيعًا للتميز البحثي في هذا المجال التقني، وقد بلغ مجموع الجوائز نحو مائة ألف جنيه مصري، وشارك في المسابقات أكثر من ثلاثين باحثًا شابًا من عشر جامعات ومعاهد بحثية.

وفاز في فئة أفضل رسالة ماجستير ودكتوراه كل من د.رانيا عيد من معهد بحوث الإلكترونيات، ود.محمد أكمل من جامعة عين شمس، ود.عزة حمدي من جامعة المنصورة، ود.محمود صبري من الكلية الفنية العسكرية.

وفاز في فئة أفضل بوستر بحثي عدة مشاركات تناولت مجالات تصميم الشبكات متعددة الممانعة، وتحسين كفاءة مكبرات القدرة RF، وتقييم أنظمة تحديد المواقع LoRa، وتصميم هوائيات رادارية عالية الكسب، وتطوير مركبات ذكية متقدمة تتحكم بها أوامر صوتية وبلوتوث ورؤية حاسوبية، وشملت أسماء الفائزين كل من: (د.أحمد فاروق، ود.إسلام نصر، ود.سلمى ماهر ، ود.إبراهيم سامي، والطالبين/ علي أحمد وعمر أحمد من جامعة النهضة)

وفي ختام أعمال الورشة، قامت د.شيرين عبد القادر محرم، ود.أحمد مدين رئيس فرع الجمعية الدولية لمهندسي الكهرباء بمصر، بتوزيع الجوائز وشهادات التقدير على الفائزين والفريق المنظم، بحضور رؤساء اللجنة المنظمة وباقي ضيوف الشرف، وجاء هذا الختام وسط إشادة واسعة من الحضور بالمستوى التنظيمي والعلمي المتميز للورشة، والدعم غير المسبوق من فرعي IEEE AP-S وIEEE MTT-S، والدور الريادي لمعهد بحوث الإلكترونيات في تعزيز البحث العلمي وتطوير تقنيات الميكروويف والهوائيات في مصر والعالم العربي.