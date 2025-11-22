قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيمان يوسف تنضم إلى مسلسل أولاد الراعي لرمضان 2026
شوقي غريب ينضم للجنة الفنية لاتحاد الكرة
محمد أبو العينين: الوضع في غزة خلال العامين الماضيين كان أكبر مأساة إنسانية
ترتدي الحجاب في الرياض.. هيفاء وهبي تتصدر التريند | ما القصة؟
تقليمات الأظافر تكشف المستور| مفاجأة بكشف الطب الشرعي بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص
النائب محمد أبو العينين: هدفنا الدائم هو الحوار وصناعة مستقبل أكثر استقراراً
ارتفاع جميع الأعيرة.. أسعار الذهب اليوم في مصر
النائب محمد أبو العينين يطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحرب في السودان وحقن الدماء
الشباب يتصدر مشهد التصويت في مقر السفارة المصرية بموسكو
التضامن تقرر وقف القيد العائلي لتسجيل بيانات تكافل وكرامة فى 5 محافظات| مستند
عمل معايا حاجات وحشة| تفاصيل مثيرة في أقوال ضحية المدرسة الدولية بالسلام
نقابة الإعلاميين تنفي شائعة انتشار فيروس جديد شديد الخطورة في مصر
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم السبت | تفاصيل

أمل مجدى

يساهم  استقرار أسعار البنزين والسولار، في الوقت الحالي في تخفيف الضغوط الواقعة على الأسر في ظل الأزمة الاقتصادية الموجودة .

ويعد سعر الوقود عنصرًا أساسيًا في حسابات المواطنين اليومية، خاصة مع ارتفاع تكلفة المعيشة، كما ينعكس ثبات الأسعار على الأسواق التجارية التي تعتمد بشكل كبير على وسائل النقل والشحن. 

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد أعلنت عن زيادة أسعار المنتجات البترولية في اكتوبر الماضي، لافتة إلى أن هذه الزيادة تأتي ضمن آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التي تراجع الأسعار كل ثلاثة أشهر وفقًا لتغيرات الأسعار العالمية وسعر الصرف.

كما طمأنت الحكومة ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية، المواطنين بأن القرار الجديد يتضمن تثبيت الأسعار لمدة لا تقل عن عام كامل كحد أدنى، وذلك حرصا على تحقيق الاستقرار في السوق المحلي ..
 

سعر أنبوبة البوتاجاز

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أسعار أنابيب الغاز اليوم في مصر على النحو التالي:

- الأسطوانة المنزلية: زيادة 50 جنيهًا لتسجل سعر 225 جنيهًا.

- الأسطوانة التجارية: زيادة 100 جنيه لتسجل سعر 450 جنيهًا.

-غاز قمائن الطوب: 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية.

-غاز الصب المستخدم في الصناعات: 16.000 جنيه للطن.

البوتاجاز أنبوبة البوتاجاز سعر أنبوبة البوتاجاز البترول زيادة البنزين

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

ارشيفية

في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

انتخابات مجلس النواب

توافد كثيف من المصريين بلبنان للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية

السوشيال ميديا

بقرار حكومي.. حظر استخدام السوشيال ميديا للمراهقين في أستراليا

جنوب لبنان

إعلام لبناني: طائرة مسيرة إسرائيلية تقصف مركبة في وادي نحلة بالجنوب

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

مريم الخشت

مريم الخشت: تعلقت بدوري فى فيلم "بنات الباشا" .. وردود فعل مسلسل "ورد وشيكولاتة" كانت مفاجأة |خاص

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

