سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم السبت | تفاصيل

يساهم استقرار أسعار البنزين والسولار، في الوقت الحالي في تخفيف الضغوط الواقعة على الأسر في ظل الأزمة الاقتصادية الموجودة .

ويعد سعر الوقود عنصرًا أساسيًا في حسابات المواطنين اليومية، خاصة مع ارتفاع تكلفة المعيشة، كما ينعكس ثبات الأسعار على الأسواق التجارية التي تعتمد بشكل كبير على وسائل النقل والشحن.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد أعلنت عن زيادة أسعار المنتجات البترولية في اكتوبر الماضي، لافتة إلى أن هذه الزيادة تأتي ضمن آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التي تراجع الأسعار كل ثلاثة أشهر وفقًا لتغيرات الأسعار العالمية وسعر الصرف.

كما طمأنت الحكومة ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية، المواطنين بأن القرار الجديد يتضمن تثبيت الأسعار لمدة لا تقل عن عام كامل كحد أدنى، وذلك حرصا على تحقيق الاستقرار في السوق المحلي ..



سعر أنبوبة البوتاجاز

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أسعار أنابيب الغاز اليوم في مصر على النحو التالي:

- الأسطوانة المنزلية: زيادة 50 جنيهًا لتسجل سعر 225 جنيهًا.

- الأسطوانة التجارية: زيادة 100 جنيه لتسجل سعر 450 جنيهًا.

-غاز قمائن الطوب: 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية.

-غاز الصب المستخدم في الصناعات: 16.000 جنيه للطن.