قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 13 من عناصر حماس في غارة على مخيم عين الحلوة
200 ألف زائر يوميا.. إقبال غير مسبوق على مجسم المتحف المصري الكبير في لندن
أذكار المساء الثابتة عن النبي.. تمنحك السكينة وتحفظك من كل مكروه
خطوات الحصول على عداد كهرباء كودي إلكترونيًا بدون زحام
لإستكمال محور 3 يوليو.. تحويلات مرورية بالقاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم العالي يبحث سبل تعزيز التعاون مع وفد الجامعة المفتوحة في الصين

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربينى


عقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، اجتماعًا مع وفد الجامعة المفتوحة في الصين برئاسة الدكتورة فان شياو روي نائبة رئيس الجامعة، لبحث سبل تعزيز التعاون، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
في مستهل الاجتماع، أكد الدكتور أيمن عاشور عمق العلاقات التي تجمع جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز التعاون، ودعم سبل التواصل بين الجانبين في المجالات التعليمية والبحثية، بما يفتح آفاقًا أوسع للشراكة العلمية والأكاديمية التي تخدم أولويات البلدين، وتُسهم في بناء القدرات البشرية.
وأشار الوزير إلى حجم التوسع الكبير الذي شهدته منظومة التعليم العالي المصرية خلال السنوات الأخيرة، من خلال إنشاء جامعات جديدة أو فتح أفرع لجامعات أجنبية، أو منح درجات علمية مزدوجة بالتعاون مع الجامعات الدولية المرموقة، لافتًا إلى تنوع روافد منظومة التعليم العالى المصرية ما بين جامعات حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية، وأفرع للجامعات الأجنبية، وتنوع المسارات التعليمية التي تلبي احتياجات سوق العمل المتغير على مستوى العالم.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين المؤسسات التعليمية والبحثية المصرية والصينية، ودعم سبل التواصل بين الجانبين بما يفتح آفاقًا أوسع للشراكة العلمية والأكاديمية التي تخدم أولويات البلدين وتُسهم في بناء القدرات البشرية.
ومن جانبها، أعربت الدكتورة فان شيانوري عن تقديرها الشديد للعلاقات الثنائية بين البلدين، باعتبارها علاقات إستراتيجية ومتميزة، مؤكدة أن كلا البلدين تجمعهما روابط وثيقة في مختلف المجالات، مشيدًة بالتطور الكبير الذي تشهده منظومة التعليم العالي المصرية والتوسع في إنشاء الجامعات بمختلف أنحاء الجمهورية.
وأكدت نائبة رئيس الجامعة، استعداد الجامعة لدعم جهود تعزيز التعاون مع الجامعات المصرية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يعود بالنفع على كلا الجانبين.
وتناول اللقاء استعراض فرص تطوير البرامج المشتركة وتبادل الخبرات في مجالات التدريب والبرامج الأكاديمية، وخاصة البرامج التكنولوجية والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال.
كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون القائم في المجالات التعليمية والثقافية بين البلدين.
وجاء هذا اللقاء في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على الانفتاح على التعاون مع مؤسسات التعليم العالي الدولية، والاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي في مصر، بما يتماشى مع رؤية الدولة 2030 وأهداف التنمية المستدامة، ويعكس التزام مصر بتعزيز دورها الإقليمي والدولي في المجالات الأكاديمية والبحثية.
حضر اللقاء من الجانب المصري، الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والدكتورة شيرين يحيى مستشار الوزير للطلاب ذوي الإعاقة، والدكتورة إسراء عبدالسيد المستشار الثقافي المصري ببكين سابقًا.
وحضر اللقاء من الجانب الصيني، الدكتور شيونغ ينغ، نائب عميد مدرسة اللغات الأجنبية، والسيد/ رين رن، نائب مدير قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسيد/ وو شينغهوا، نائب مدير إدارة الموارد البشرية، والسيد/ هو سونغ يان، نائب عميد كلية التعليم الدولي.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجامعة المفتوحة في الصين التعليم العالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

ترشيحاتنا

رئيس مدينة بني سويف

محافظ بني سويف ينيب رؤساء المدن في افتتاح مسجدي الكريم والرحمن ببلفيا والشنطور

صورة أرشيفية

بني سويف .. انقطاع المياه عن قرية أشمنت وتوابعها غدا

مهرجان الكارتيه بشرم الشيخ

بمشاركة 400 لاعب.. انطلاق مهرجان شرم الشيخ الأول للكاراتيه في جنوب سيناء| صور

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

فيديو

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد