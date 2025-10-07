احتفالا بذكرى نصر أكتوبر.. مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية تنظم معرض صمود شعب

وجه اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بدعم الأنشطة التوعوية والثقافية التي تجسد روح أكتوبر المجيدة وتعزز قيم الانتماء والفخر الوطني.

في هذا السياق، نظمت مكتبة مصر العامة، فعاليات ثقافية وفنية متميزة بالمجلس الأعلى للثقافة، شملت معرضًا للصور الفوتوغرافية بعنوان "صمود شعب"، الذي ضم مجموعة نادرة من اللقطات التوثيقية التي وثّقها الباحثان أحمد فيصل ومحمد حزين، والتي تجسد بطولات وتضحيات أبطال القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر المجيدة.

وشهدت الفعاليات إقبالًا واسعًا وتفاعلًا كبيرًا من الجمهور، الذي أعرب عن تقديره للمحتوى التوثيقي والفني المعروض. كما تضمنت الفعاليات ركنًا خاصًا لمقتنيات الكوماندوز "شزام" الذي يبرز دور أبطال المقاومة الشعبية وتضحياتهم، إلى جانب عرض فني لفرقة السمسمية التابعة للمكتبة، ما أضفى طابعًا تراثيًا ووطنيًا أعاد إلى الأذهان أجواء النصر ومشاعر الفخر.

وأشاد الحضور بمستوى التنظيم والثراء الثقافي والفني للفعاليات، مؤكدين أن مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية قدّمت نموذجًا متميّزًا للاحتفاء بالمناسبة يجمع بين التوثيق التاريخي والفنون التراثية والوطنية.

ويأتي تنظيم المعرض في إطار حرص مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية، تحت اشراف أمل رجب مدير المكتبة، على إحياء ذكرى النصر العظيم، وترسيخ قيم الانتماء والفخر الوطني في نفوس الأجيال الجديدة، من خلال الصورة التي تحفظ ذاكرة الوطن وتخلّد بطولاته.