سامي نصر الله: كلمة الرئيس في ذكرى أكتوبر تجسد عبورًا جديدًا نحو التنمية

أكد النائب سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة كانت بمثابة تجديد لمعاني الفخر والانتماء الوطني، ورسالة واضحة بأن النصر الحقيقي اليوم هو بناء الدولة المصرية الحديثة، مشيرًا إلى أن روح أكتوبر ما زالت حاضرة في كل ما يتحقق من إنجازات على أرض الوطن.

وقال نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم إن مصر التي عبرت خط النار في عام 1973 تعبر اليوم بخطى ثابتة نحو مستقبل من التنمية والنهضة في جميع المجالات، موضحًا أن الرئيس السيسي وضع أمام الشعب المصري خريطة واضحة للعبور الثاني، عنوانها العمل والبناء والإصرار على التنمية المستدامة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس أكدت أن معركة اليوم ليست بالسلاح، بل بالإنتاج والعلم والوعي، مشيرًا إلى أن روح أكتوبر التي وحّدت الشعب والجيش أصبحت نموذجًا يُحتذى في بناء الدولة الحديثة القائمة على الوحدة والتكاتف والإرادة الوطنية.

وأشار سامي نصر الله. إلى أن حديث الرئيس عن السلام العادل القائم على الإنصاف يعكس مكانة مصر الإقليمية والدولية ودورها المحوري في تحقيق الاستقرار بالمنطقة، مؤكدًا أن موقف القاهرة الثابت من القضية الفلسطينية يجسد ضمير الأمة العربية، ويؤكد أن لا أمن حقيقي دون تحقيق العدالة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأوضح النائب أن، الرئيس السيسي أعاد التذكير بتضحيات أبطال القوات المسلحة في حرب أكتوبر، الذين سطروا بدمائهم الطاهرة ملحمة العزة والكرامة، مؤكدًا أن تلك الروح ما زالت تضيء طريق التنمية والبناء الذي تسير فيه الدولة المصرية اليوم.

وشدد عضو صناعة البرلمان، على أن التحديات التي تواجهها مصر في الداخل والخارج تتطلب استلهام روح أكتوبر في العمل والانضباط والإصرار على النجاح، لافتًا إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تحقق إنجازات غير مسبوقة في البنية التحتية، والإسكان، والزراعة، والصناعة، والطاقة، بما يضعها في مصاف الدول المتقدمة.

وأضاف النائب أن، قطاع الإسكان على وجه الخصوص شهد طفرة هائلة خلال السنوات الماضية بفضل الرؤية الاستراتيجية للرئيس، التي جعلت من توفير السكن الكريم حقًا لكل مواطن، وربطت التنمية العمرانية بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع المحافظات.

وأكد عضو مجلس النواب أن، ما تحقق على مدار السنوات الماضية من إنجازات هو امتداد طبيعي لروح أكتوبر، التي أثبتت أن الإرادة المصرية قادرة على تحقيق المستحيل متى توحدت خلف هدف وطني جامع، موضحًا أن النصر في حرب العبور تحول اليوم إلى نصر في معركة التنمية والوعي وبناء الإنسان.

واختتم النائب سامي نصر الله تصريحه، بالتأكيد على أن كلمة الرئيس السيسي جاءت لتغرس في نفوس المصريين الثقة والفخر، وتؤكد أن مصر ماضية في طريقها بثبات نحو المستقبل، مستندة إلى تاريخها العريق وروح أبنائها المخلصين الذين يحملون راية البناء كما حمل آباؤهم من قبل راية النصر في أكتوبر المجيد.