نصر أكتوبر ذاكرة وإلهام لجيل المستقبل.. ندوة بمعهد الإعلام بالإسكندرية

نظم المعهد العالي للإعلام بالإسكندرية، ندوة بعنوان "نصر أكتوبر.. ذاكرة وإلهام لجيل المستقبل"، بقاعة المؤتمرات بمقر المعهد، بحضور الدكتورة أماني ألبرت – عميد المعهد، وذلك احتفالًا بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

استضافت الندوة اللواء الدكتور محمد نور الدين – أحد أبطال حرب الاستنزاف ومعركة “كبريت”، وأدارت الحوار الباحثة أميرة مجاهد – مدير إدارة التخطيط والمتابعة بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، في أجواء وطنية مفعمة بالفخر والانتماء والاعتزاز بالهوية المصرية وروح أكتوبر الخالدة.

وخلال اللقاء، استعاد اللواء محمد نور الدين ذكريات البطولة في معركة "كبريت"، مؤكدًا أن نصر أكتوبر لم يكن وليد لحظة، بل ثمرة إعداد طويل وتضحيات جسام قدمها أبناء الوطن خلال حرب الاستنزاف.

وقال: “الإيمان بالله، وحب الوطن، والثقة في القيادة.. كانت أقوى من أي سلاح في ميدان القتال.”

وأشارت الدكتورة أماني ألبرت، عميدة المعهد، إلى أن المعهد يتبع استراتيچية تستهدف خلق جيل يدرك معنى الانتماء، ويستخدم أدواته الإعلامية لبناء وعي وطني مستنير، مستلهمًا من بطولات أكتوبر قيم التضحية والإصرار، مضيفةً أن ما صنعه أبطال أكتوبر النصر في ميادين القتال، يجب أن نصنعه اليوم في ميادين التعليم والإعلام بالإيمان والعزيمة والانتماء ذاته.

وأشاد اللواء الدكتور محمد نور الدين بالمعهد العالي للإعلام بالإسكندرية، مثمنًا الجهد الكبير لإدارته، ورؤية الدكتورة أماني ألبرت، عميدة المعهد، في تطوير منظومة التعليم الإعلامي، وإصرارها على إعداد جيل جديد من الإعلاميين يمتلكون الوعي الوطني والمسؤولية المجتمعية، مؤكدًا أن ما شاهده من تفاعل الطلاب وانضباطهم يعكس نجاح الإدارة في ترسيخ قيم الانتماء والجدية، مشيرًا إلى أن هذه الروح الواعية تمثل امتدادًا حقيقيًا لروح أكتوبر التي قامت على الإيمان، والانضباط، والعمل بروح الفريق من أجل رفعة الوطن.

وفي ختام الندوة، كرمت الدكتورة أماني ألبرت ضيوف اللقاء، حيث أهدت درع المعهد لكلٍّ من الدكتور محمد نور الدين والباحثة أميرة مجاهد تقديرًا لإسهامهما في إحياء الذاكرة الوطنية وترسيخ قيم الانتماء لدى الطلاب، معربة عن فخرها بحماس ووعي طلاب المعهد خلال اللقاء، بحضور نخبة من الأكاديميين والمثقفين، وتقدم الحضور بالشكر الدكتورة يارا إبراهيم، على حسن التنظيم وحفاوة الاستقبال والتفاعل المتميز من طلاب الإعلام.

كما شهدت الفعالية لفتة فنية مميزة، حيث أهدت الفنانة التشكيلية منة أبو الفتوح بورتريه تذكاريًا للواء محمد نور الدين، وسط أجواء من البهجة والاعتزاز الوطني.

واختُتمت الندوة بالتقاط الصور التذكارية التي جمعت الضيوف والطلاب، تأكيدًا على أن روح أكتوبر لا تزال حية في وجدان الأجيال الجديدة، تُلهمهم أن حب الوطن ليس شعارًا، بل مسؤولية وسلوك يومي متجذر في القيم المصرية الأصيلة.