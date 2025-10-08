لانش إسعاف بحري جديد ينضم لأسطول الإنقاذ استعدادًا للمواسم السياحية بشرم الشيخ | صور

استقبل اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار المساعي الحثيثة التي تبذلها الهيئة لزيادة رقعة التغطية الإسعافية في مختلف أنحاء الجمهورية.

واستهل الدكتور عمرو رشيد اللقاء بتوجيه التهنئة لمحافظ جنوب سيناء بمناسبة حلول الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وأكد المحافظ، اللواء الدكتور خالد مبارك، تقديره واعتزازه بأداء رجال الإسعاف المصري، وتأهبهم الدائم، وسرعة استجابتهم خلال الفترة الماضية لكافة الاستغاثات، معربًا عن تطلعه إلى زيادة مظلة التغطية الإسعافية بعدد من المحاور التنموية والسياحية والعمرانية بالمحافظة.

وبحث الجانبان مخطط هيئة الإسعاف لدعم مدينة شرم الشيخ بأول لانش إسعاف بحري يتم إنزاله بسواحل البحر الأحمر، وذلك بعد تدشين أول لانش مماثل في البحر المتوسط بمحافظة الإسكندرية. وتأتي هذه الخطوة المهمة دعمًا لقطاع السياحة الذي يمثل أحد أهم دعائم الاقتصاد المصري.

كما تطرق اللقاء إلى نجاح الهيئة في نيل اعتماد أول مركز تدريب دولي لعلوم الإسعاف وبرامج دعم الحياة، من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمدينة شرم الشيخ.

ويقام المركز على مساحة تقارب 11,500 متر مربع، ويضم خمس قاعات تدريب مجهزة بأحدث التقنيات والمحاكيات الذكية. وأشار الدكتور عمرو رشيد إلى أن الهيئة تمكنت من الحصول على عدد من الاعتمادات الدولية، كان آخرها من مركز تدريب الإخلاء الجوي والبحري في إسبانيا، مؤكدًا أن نشر هذه البرامج التدريبية يعزز قطاع السياحة بالمحافظة ويخدم مدينة شرم الشيخ التي يفد إليها الملايين سنويًا لممارسة رياضة الغوص.

وتناول اللقاء كذلك أهم النقاط والتمركزات الإسعافية الجديدة التي دخلت الخدمة مؤخرًا، بالإضافة إلى بعض النقاط التي تم تطويرها ورفع كفاءتها، ومنها وحدة إسعاف دهب، وخليج نعمة، والدائري، إلى جانب مشروع إنشاء فرع للهيئة بمدينة الطور على مساحة 1,500 متر مربع.

كما تمت دراسة مخطط إضافة ثلاث تمركزات إسعافية جديدة لخدمة طريق النفق – شرم الشيخ الجديد، ومقترح تكثيف التغطية الإسعافية بطريق كاترين – وادي فيران، وتعزيز التأمين الإسعافي بمدينة سانت كاترين.

شهد الاجتماع حضور كلٍّ من: الدكتور شريف مدحت، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والمهندس محمد عبد العليم الدش، مدير عام الإدارة الهندسية، والدكتور محمد عبد الجواد، مدير فرع هيئة الإسعاف المصرية بمحافظة جنوب سيناء.