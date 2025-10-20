التصريح بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها أثناء عبورها الطريق الزراعي بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها أسفل كوبري مشاة السفاينة بمدينة طوخ حيث اصطدمت بها سيارة مسرعة أثناء عبورها الطريق.

وذلك عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، يفيد بوقوع حادث تصادم أسفر عن مصرع ربة منزل، خلال عبورها الطريق الزراعي في نطاق دائرة المركز باتجاه محافظة القاهرة.



وانتقلت على الفور قوات الشرطة وسيارة الإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين أن المتوفاة تُدعى "نوال م ع"، 58 سنة، مقيمة بعزبة فرجاني التابعة لمركز طوخ، وقد لقيت مصرعها بعد أن صدمتها سيارة طائشة أثناء عبورها الطريق الزراعي أسفل كوبري السفاينة باتجاه القاهرة.



وتم نقل الجثة إلى مستشفى قها التخصصي تحت تصرف النيابة العامة، فيما كلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، بإشراف اللواء محمد السيد، مدير الإدارة، بسرعة ضبط السيارة المتسببة في الحادث والتحري عن ملابسات الواقعة وظروفها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.