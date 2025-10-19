مصرع ربة منزل خلال عبورها الطريق الزراعي في طوخ بالقليوبية

لقيت ربة منزل مصرعها، خلال عبورها الطريق الزراعي أسفل كوبري السفاينة بمدينة طوخ في محافظة القليوبية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من الرائد مصطفى كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، يفيد بمصرع ربة منزل خلال عبورها الطريق الزراعي نطاق دائرة مركز طوخ في اتجاه محافظة القاهرة.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وسيارة إسعاف، وتبين من المعاينة الأولية والتحريات مصرع “نوال . م . ع” 58 سنة، مقيمة عزبة فرجاني، مركز طوخ؛ بعد أن صدمتها سيارة طائشة.

وتم نقل الجثة إلى مستشفى قها التخصصي، وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي، بسرعة ضبط قائد السيارة المتسبب في الحادث، والتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.