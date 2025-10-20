يوفر 3 آلاف فرصة عمل.. افتتاح ملتقى التوظيف بالقليوبية

يفتتح المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية اليوم ملتقى التوظيف التى تنظمه مديرية العمل بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، بنادي قليوب الاجتماعي الرياضي، بمدينة قليوب، لتوفير 3000 فرصة عمل بالقطاع الخاصة، بمشاركة 37 شركة متنوعة، بمرتبات مجزية.



وقال فوزي صابر مدير مديرية العمل بالقليوبية، إن ملتقى التوظيف الذي سيتم تنظيمه يأتي في إطار توفير فرص العمل بناء على تعليمات وزير العمل، ومحافظ القليوبية، موضحا أنه من المقرر أن يشارك في الملتقي 37 شركة في قطاع "الملابس والنسيج والتريكو، والصناعات الغذائية والإنتاج الحيواني، والصناعات المعدنية والخشبية، والتجارة والصناعة والاستيراد والتصدير، وتمويل المشروعات الصغيرة، والأمن".



وأضاف مدير مديرية العمل بالقليوبية، أن قطاع الملابس والنسيج والتريكو يوفر فرص عمل "مشرف انتاج مراقب جودة، كيميائي، مهندسين طباعة وصباغة -فنون تطبيقية، مشرف جودة قميص، أخصائي تخطيط ومتابعة، عمال أوفر ، سنجر، أورلية ، نظافة ، تشطيب ، تعبئة ، فحص تريكو ، عمال فرش ، فرز ، صباغة وتجهيز ، عمال انتاج ، نساج ، عمال خياطة ، تفصيل رجالي ، عمال عتالة ، تطريز ، مقص دار فني عينات ، جوكر جميع المراحل ، مساعدين عمال انتاج ، أمن عمال طباعة".



أما قطاع الصناعات الغذائية والانتاج الحيواني يوفر فرص عمل " عضو فريق ، فني مصنعات دواجن ، فني تشفية دواجن ، فني كهرباء وميكانيكا ، فني انتاج ، فني صيانة كهربائية ، عمال انتاج ، تعبئة عمال خدمات ، عمال داخل المخازن ، شيف مخبوزات ، خباز بلدي شيف بيتزا ، شيف حلويات شرقي، مندوبي مبيعات ، سائقين وسائقي مبيعات ، أفراد أمن ، مهندس كهرباء ، مهندس انتاج ، مهندس جودة".



أما قطاع الصناعات المعدنية والخشبية، فسيوفر فرص عمل "نجار أثاث ، مساعد نجار ، نجار موبيليا ، فني برادة أسطمبات ، فني تركيبات أثاث، عامل مخازن ، عمال انتاج ، مندوب بيع أثاث ، مهندس تصمیم ، مهندس جودة ، مهندس عمليات ، مهندس صيانة ، محاسب ، رئيس قسم تسويق ، مدير مبيعات معارض الأثاث ، أخصائي تخطيط ومتابعة".



أما قطاع التجارة والصناعة والاستيراد والتصدير، فسيوفر فرص عمل "مندوب مبيعات ، مندوب مبيعات صيدليات ، عمال انتاج ، مندوب تسليم ، منسق مبيعات ، عمال مخازن سائقين، مندوب سائقين ، تعبئة وتغليف منتجات ، فني صيانة ، فني خراطة معادن ، فني صيانة ميكانيكية ، فني صيانة كهربائية ، طباخين ، عمال خدمات ، أفراد أمن ، عمال بوفية ، عمال فرز وتعبئة ، عمال انتاج بلاستيك ، بائع مخبوزات ، کاشیر ، منسق أرفف، مهندس ميكانيكا ، مهندس انتاج ، مهندس كهرباء ، مدير مالي ، مدير مبيعات ، مدير موارد بشرية ، محاسب مالي مسئول خزينة ، أمناء مخازن ، مشرف مبيعات ، أخصائي جودة ، مسئول تخطيط ، أمن صناعي".

أما قطاع تمويل المشروعات الصغيرة، فسيوفر فرص عمل "أخصائي تمويل، ومنسقة ميدانية"، وقطاع الأمن سيوفر فرص عمل "مراقبي أمن وأفراد أمن".