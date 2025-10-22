قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 22-10-2025

ذهب
ذهب
ولاء عبد الكريم

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2025.
 

أسعار الذهب في مصر بدون مصنعية اليوم

سجّل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا

سعر البيع:6366   جنيها

سعر الشراء: 6331  جنيهًا

سعر الذهب عيار 22 
سعر البيع: 5835 جنيهًا

سعر الشراء: 5804 جنيهاً

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا

سعر البيع: 5570 جنيهًا

سعر الشراء: 5540  جنيهًا
 سجّل سعر جرام الذهب عيار 18

سعر البيع:4774   جنيهًا

سعر الشراء:4749 جنيهًا

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14

سعر البيع:3713جنيهًا

سعر الشراء: 3693 جنيهًا

وصل سعر جرام الذهب عيار 12

سعر البيع:3183  جنيهًا

سعر الشراء: 3166 جنيهًا

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم

سعر البيع: 44560  جنيهًا

سعر الشراء:44320 جنيهًا

أسعار الذهب اليوم الذهب أسعار الذهب الذهب في مصر عيار سعر الذهب

لتحضير البشاميل: 2 ملعقة كبيرة زبدة 2 ملعقة كبيرة دقيق 2 كوب لبن 2 ملعقة سكر فانيليا
لتحضير البشاميل: 2 ملعقة كبيرة زبدة 2 ملعقة كبيرة دقيق 2 كوب لبن 2 ملعقة سكر فانيليا
لتحضير البشاميل: 2 ملعقة كبيرة زبدة 2 ملعقة كبيرة دقيق 2 كوب لبن 2 ملعقة سكر فانيليا

بعد إصابة 18 طالبًا بالجدري المائي في مدرسة بالمنوفية.. أعراض المرض وطرق الوقاية

ما هو الجدري المائي
ما هو الجدري المائي
ما هو الجدري المائي

طريقة عمل البصارة.. أكلة مصرية غنية بالبروتين وسهلة التحضير

طريقة عمل البصارة
طريقة عمل البصارة
طريقة عمل البصارة

أفضل أوقات فحص سكر الدم لضبط الجلوكوز والوقاية من مضاعفات السكري

أهمية توقيت فحص سكر الدم
أهمية توقيت فحص سكر الدم
أهمية توقيت فحص سكر الدم

