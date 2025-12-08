قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فرص ذهبية للشباب.. وزارة العمل تعن عن وظائف برواتب تصل لـ20 ألف جنيه
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
مع تقلبات الطقس وانخفاض الحرارة.. اعرف أعراض التهاب الجيوب الأنفية وطرق العلاج
طقس الغد: جبهة باردة تجتاح البلاد.. اضطراب الملاحة في المتوسط وأمطار غزيرة تهدد الدلتا
مستندات تثبت وجود سجل طبي للسباح يوسف تسلمه الاتحاد.. متحدث وزارة الشباب يكشف
بالسعر والمواصفات.. ‏5 سيارات سيدان زيرو تحت المليون جنيه
غارة أمريكية على مأرب اليمينة.. وأنباء عن مقـ.تل قياديين بتنظيم القاعدة
مباراة المثليين تثير الجدل بالمونديال.. مصر وإيران يرفضان واتحاد الكرة يتحرك| إيه الحكاية
تعطيل الدراسة بهذه المحافظات.. تحذيرات جوية عاجلة مع اتساع موجة الأمطار
فصل الكهرباء عن هذه القرى والمناطق بكفر الشيخ.. إليك الأماكن والمواعيد
وظائف وزارة الكهرباء 2025.. التخصصات والشروط وطريقة التقديم والأوراق المطلوبة
الثقافة: اختيار شمال سيناء عاصمة للثقافة 2026 يتسق مع رؤية القيادة السياسية لتنمية الإنسان

عادل نصار

أكد اللواء خالد اللبان، مساعد وزير الثقافة لشؤون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، أن اختيار مدينة العريش لاستضافة مؤتمر أدباء مصر لعام 2026، بالتزامن مع اختيار محافظة شمال سيناء عاصمة للثقافة المصرية، يأتي متسقًا مع رؤية القيادة السياسية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تنمية سيناء.

وأضاف اللواء خالد اللبان، مساعد وزير الثقافة لشؤون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد مقدمة برنامج "كل الأبعاد"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن التنمية في هذه المنطقة لا تقتصر على البعد العمراني، بل تمتد إلى بناء الإنسان وترسيخ الثقافة باعتبارها جزءًا رئيسيًا من عملية التنمية الشاملة.

وأوضح اللواء خالد اللبان، مساعد وزير الثقافة لشؤون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، أن شمال سيناء عانت خلال السنوات الماضية من الإرهاب، وأن مواجهة الفكر التكفيري المتطرف لا تتم بالسلاح فقط، وإنما من خلال مواجهة الفكر بالفكر.

وتابع اللواء خالد اللبان، مساعد وزير الثقافة لشؤون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، أن وزارة الثقافة، عبر الهيئة العامة لقصور الثقافة، قامت خلال عام 2025 بجهد كبير لتهيئة المحافظة لتكون عاصمة الثقافة لعام 2026، من خلال سلسلة واسعة من الفعاليات والاحتفالات، إضافة إلى افتتاح أربعة مواقع ثقافية جديدة في بئر العبد والقاطية ونِخِل ونِجيلة، فضلًا عن تنظيم المؤتمر الدولي للحرف الصناعية ومهرجان فنون البادية وملتقى أهل مصر للشباب.

وأشار اللبان إلى أن قصور الثقافة في شمال سيناء أصبحت منصة رئيسية لاكتشاف المواهب وتنمية القدرات الإبداعية، موضحًا أن العديد من المشاركين في الفعاليات الثقافية تمكنوا من تعلم حِرف يدوية أسهمت في إقامة مشروعات خاصة لهم.

الثقافة مؤتمر أدباء مصر شمال سيناء

