انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الثالث لـ آداب كفر الشيخ.. صور

وصل اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، إلى مقر جامعة كفر الشيخ، للمشاركة في فعاليات افتتاح المؤتمر العلمي الثالث لكلية الآداب، والذي يُعقد تحت عنوان «العلوم الإنسانية والتنمية المستدامة في ضوء الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030».

استقبل المحافظ والوفد المرافق له، الدكتور إسماعيل القن، القائم بعمل رئيس جامعة كفرالشيخ، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة السابق، ونواب رئيس الجامعة وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

تأتي مشاركة محافظ كفر الشيخ في إطار التنسيق المستمر بين المحافظة والجامعة، وحرصه على دعم العملية التعليمية والبحثية، وتعزيز دور المؤسسات الأكاديمية في خدمة المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.