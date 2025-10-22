مياه القناة: حملات توعوية بالمدارس لنشر الترشيد والاستخدام الأمثل

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأربعاء، علي استمرار حملات التوعية المكثفة بمدارس محافظات القناة، " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك بهدف تعزيز توعية الطلاب من الأجيال الناشئة بأهمية الحفاظ علي ترشيد استهلاك مياه الشرب، والحفاظ عليها من الهدر والتلوث وضرورة الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أن الهدف من تلك الندوات هو ترسيخ المفاهيم التوعوية والسلوكيات الإيجابية لدى طلاب المدارس، وتقديم شرح مبسط حول مراحل تنقية مياه الشرب، بالإضافة إلى تحريم إهدار المياه في جميع الأديان السماوية، كما تم تدريب الطالبات عمليا على إصلاح السباكة في دورات المياه للحد من إهدار المياه خلال استخدامها، كما شملت الندوات توعية الطلاب بأهمية المحافظة على المياه وترشيد استخدامها، والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي.

مياه القناة : حملات توعوية بالمدارس لنشر ثقافة الترشيد والأستخدام الامثل

وأكد رئيس مجلس ادارة المياه والصرف الصحي بمحافظات القناة، علي أهمية نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه، وترسيخ الصورة الذهنية للترشيد لدى طلاب المدارس، بمحافظات القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، خاصة أنهم قادرون على استيعاب الأفكار التوعوية، مؤكدًا أنها مسؤولية كبيرة لتأسيس جيل جديد لديه ثقافة واسعة عن قضايا المياه، بالإضافة إلى تربية النشء على السلوكيات الصحيحة في التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستهلاك، وكذلك الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، ان فريق التوعية بالشركة اجري عدداً من الانشطة التوعوية بالمدارس، وشملت عددا كبير من المدارس، وتنفيذ ورش سباكة خفيفة بالاضافة الى تنفيذ عدد من الانشطة الفنية ومسابقات الرسم، وتوزيع مطبوعات تحمل العديد من رسائل التوعية بأهمية الحفاظ على المياه، وورش رسم وتلوين عن ترشيد الاستهلاك بما يتناسب مع الفئة العمرية المستهدفة.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، علي ستمرار حملات التوعية بترشيد استهلاك مياه الشرب والتى تستهدف التواصل مع كافة فئات وشرائح المجتمع بنطاق محافظات القناة وذلك فى اطار توجيهات القيادة السياسية برفع الوعى بأهمية ترشيد استهلاك المياه باعتبارها من اهم أهداف التنمية المستدامة 2030 ، لافتا أن تلك الحملات تستهدف تأسيس جيل جديد لديه ثقافة واسعة عن قضايا المياه، بالإضافة إلى تربية النشء على السلوكيات الصحيحة فى التعامل مع مياه الشرب.