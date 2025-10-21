قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

وسط إشادة شعبية واسعة من المواطنين.. حملات أمنية بمحيط فريال بورسعيد

محمد الغزاوى

شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد حملة مكبرة في إطار توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، بتكثيف الجهود الميدانية لتحقيق الانضباط بالشارع والحفاظ على المظهر الحضاري اللائق بالمحافظة. 

جاءت الحملة بمحيط حديقة فريال، والتي تعد من المناطق الحيوية التي كانت بحاجة إلى مجهود ميداني مكثف لإعادة الانضباط بها.

قاد الحملة العميد إسلام الصياد، مساعد مدير أمن بورسعيد ، والعميد كريم لهيطة، مدير إدارة مرور بورسعيد، والمقدم أحمد طايل، رئيس مباحث الشرق، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وأسفرت الحملة عن رفع عدد من الإشغالات والتعديات بمحيط حديقة فريال والشوارع المتفرعة منها، والتعامل الفوري مع المخالفات التي تعيق حركة المواطنين والمركبات.

الأجهزة الأمنية والتنفيذية تشن حملة مكبرة لإعادة الانضباط بمحيط حديقة فريال  

وتم ضبط عدد من المخالفات المرورية، وتحقيق الانضباط في الشوارع الحيوية بالمنطقة.

كما لاقت الحملة الأمنية استحسانًا وإشادة واسعة من المواطنين وأهالي المنطقة الذين عبروا عن تقديرهم لجهود رجال الأمن والتنفيذيين في إعادة المظهر الحضاري لمحيط حديقة فريال، مشيدين بالتواجد الميداني المكثف والمتابعة المستمرة من الأجهزة المعنية.

وتواصل الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية جهودها اليومية لتحقيق الانضباط الكامل بجميع أحياء المحافظة والحفاظ على ما تحقق من نتائج إيجابية في ملف استعادة الشكل الجمالي والحضاري لمحافظة بورسعيد.

بورسعيد الاجهزة الامنية حوادث بورسعيد محافظ بورسعيد

