محافظات

محافظ بورسعيد: متابعة الانضباط بالمدارس وتهيئة بيئة تعليمية آمنة للطلاب

محافظ بورسعيد يتابع سير وانتظام العملية التعليمية بمدرستي " أبو بكر للغات وليسيه حرية "
محافظ بورسعيد يتابع سير وانتظام العملية التعليمية بمدرستي " أبو بكر للغات وليسيه حرية "
محمد الغزاوى

تفقد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم،  مدرسة أبو بكر الصديق الرسمية للغات بحي الزهور ومدرسة الليسيه حرية بحي الشرق، لمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية بالمدرستين، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للعملية التعليمية.

رافق محافظ بورسعيد خلال الجولة طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد ودكتورة سوزان بغدادي مدير المدارس التجريبية و استاذة لمياء الجهيني مدير التعليم الخاص وأستاذة هبه غنيم مدير مدرسة أبو بكر الصديق و استاذ فؤاد جوده مدير مدرسة الليسيه

محافظ بورسعيد يتابع سير وانتظام العملية التعليمية بمدرستي " أبو بكر للغات وليسيه حرية "

وخلال الجولة، تفقد  المحافظ عددًا من الفصول الدراسية، واطمأن على انتظام حضور الطلاب والمعلمين، كما تأكد من توافر كافة الوسائل التعليمية التي تضمن بيئة مناسبة و جاذبة للطلاب، و تابع سيادته أعمال تنفيذ الأنشطة التربوية المختلفة التي تسهم في تنمية مهارات الطلاب

وشدد محافظ بورسعيد على أهمية الانضباط داخل المدارس وتهيئة بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب، كما شدد على الإدارات التعليمية بتكثيف جهود متابعة العملية الدراسية، وموجهًا بضرورة الالتزام بالإجراءات التي تضمن سير العام الدراسي بنجاح وتحقيق الاستفادة القصوى للطلاب.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد مدارس الليسيه

