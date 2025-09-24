قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

الجمارك : قطعنا شوطًا كبيرًا في تعزيز منظومة الدفع الإلكتروني

محمد يحيي

أكد أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، أننا حريصون على مدّ جسور التعاون، وتوطيد العلاقات مع الشركاء الدوليين، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يُعد شريكًا استراتيجيًا لمصر في شتى المجالات خاصة التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية.
 

أضاف أموي، في حوار مفتوح مع مستشاري التجارة والاستثمار بسفارات دول الاتحاد الأوروبي، أننا نتطلع لتعزيز آفاق التعاون مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي، عبر تبادل الخبرات والرؤى حول التحديات والفرص المشتركة، والعمل معًا على تيسير حركة التجارة، وتحفيز تدفقات الاستثمار، والتصدي لظواهر التهريب والممارسات التجارية غير المشروعة.
 

استعرض أموي، خطة تطوير المنظومة الجمركية، التي ترتكز على التحول الرقمي الكامل عبر منصة «نافذة»، التي ساهمت في دمج الإجراءات، وتبسيطها، وميكنة المعاملات الجمركية؛ على نحو أسهم في تقليل متوسط زمن الإفراج الجمركي وتطوير منظومة العمل للأفضل.
أشار أموي، إلى أن جهود المصلحة ترتكز في الوقت الراهن على نظام التسجيل المسبق للشحناتACI»» للواردات البحرية، وتوسيع تطبيق منظومة إدارة المخاطر، على نحو يسهم فى تعزيز كفاءة التخليص الجمركى ، وتقديم مزايا تحفيزية ببرنامج «المشغل الاقتصادي المعتمد» لتوسيع قاعدة المستفيدين فضلًا على إطلاق خدمة الاستعلام المسبق عن البضائع خلال الفترة المقبلة.
 

 وأوضح أموى أن المصلحة قطعت شوطًا كبيرًا في تعزيز منظومة الدفع الإلكتروني، وتوسيع نطاق الترخيص بإنشاء المستودعات الجمركية العامة داخل الموانئ الجافة، مع تخصيص مستودعات للبضائع المهملة؛ بما يعظم من كفاءة الإدارة الجمركية ويحسن من بيئة الأعمال.
 

قال أموي، إننا نعمل حاليًا على تطبيق نظام آلي متقدم لتبنيد وتقييم البضائع عبر الذكاء الاصطناعي، مع توسيع التخليص المسبق ليشمل جميع المنافذ الجمركية، وتفعيل لجان العرض المشترك بالتنسيق مع الجهات المختصة لتجاوز التحديات الجمركية معًا.
أعرب ممثلو الاتحاد الأوروبي عن تقديرهم للجهود المبذولة، لتطوير المنظومة الجمركية وفقًا لأحدث النظم العالمية؛ على نحو انعكس إيجابًيا على حركة التجارة والاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي.

