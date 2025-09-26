بنسبة 25%.. ترامب يفرض رسوما جمركية جديدة على الشاحنات الثقيلة

أعلن يوم الجمعة، أنه ستفرض الولايات المتحدة الأمريكية رسوماً جمركية بنسبة 25% على الشاحنات الثقيلة المصنعة خارج الولايات المتحدة ابتداءً من الأول من أكتوبر 2025.

وعبر منصته "تروث سوشال" قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب : "من أجل حماية مصنّعي شاحناتنا الثقيلة العظماء من المنافسة الخارجية غير العادلة، سأفرض اعتباراً من 1 أكتوبر 2025 رسوماً جمركية بنسبة 25% على جميع الشاحنات الثقيلة (الكبيرة!) المصنّعة في مناطق أخرى من العالم".

وأضاف أن "ذلك سيحمي شركاتنا الكبرى المصنعة للشاحنات مثل Peterbilt وKenworth وFreightliner وMack Trucks وغيرها من الهجمات الخارجية".

كما أبدى ترامب عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على المنتجات الدوائية ذات العلامات التجارية والحاصلة على براءات اختراع، وذلك اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل، ما لم يقم مصنعوها بإنشاء مصانع لهم داخل الولايات المتحدة".

كما فرض "رسوما بنسبة 50 بالمئة على جميع خزائن المطابخ وأثاث الحمامات والمنتجات المرتبطة بها، اعتبارا من 1 أكتوبر، وفرض رسوم جمركية بنسبة 30 بالمئة على الأثاث المنجد".

