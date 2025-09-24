رئيس جنوب أفريقيا :نجري محادثات مع الممثل التجاري الأمريكي لخفض الرسوم الجمركية

قال رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا إن بلاده تجري محادثات مع الممثل التجاري الأمريكي لخفض الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أن أخبر قادة العالم أن "التجارة تستخدم الآن كسلاح".



وذكر موقع /زون بورس/ الاخباري الفرنسي ان الولايات المتحدة هي ثاني أكبر شريك تجاري لجنوب أفريقيا. وفي أغسطس الماضي فرض دونالد ترامب رسوما جمركية بنسبة ٣٠٪ على واردات جنوب أفريقيا، بعد عدة محاولات فاشلة من حكومة رامافوزا للتوصل إلى اتفاق تجاري.



وقال رامافوزا في خطاب القاه امام الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك: "نريد خفض الرسوم الجمركية التي يسعى الرئيس ترامب إلى فرضها علينا، والتي بدأ تطبيقها بالفعل." مشبها التجارة بالسلاح .



وتابع قائلا: "إن الصدمات الجيوسياسية وعدم الاستقرار غير المسبوق في سياسات التجارة يزعزعان استقرار الاقتصاد العالمي ويعرضان مصدرا حيويا لتمويل التنمية للخطر." وأضاف: "في الواقع، تستخدم التجارة الآن كسلاح ضد العديد من الدول حول العالم".



كما شدد رامافوزا على ضرورة الحفاظ على قانون فرص النمو والفرص في أفريقيا (أجوا) - وهو اتفاقية تجارية تفضيلية تتيح وصولا معفيا من الرسوم الجمركية والحصص إلى آلاف المنتجات ل 32 دولة أفريقية. وفي العام الماضي، فشل قانون أجوا في الوصول إلى تصويت في الكونجرس.



وفاقمت عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير من حالة عدم اليقين بشأن احتمال تمديد الاتفاقية، نظرا لسياسته التجارية القائمة على الرسوم الجمركية.وقد حققت جنوب أفريقيا، أكبر اقتصاد صناعي في القارة، استفادة كبيرة من هذا الاتفاق.