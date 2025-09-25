الرسوم الجمركية تهبط بالصادرات والواردات الأمريكية خلال أغسطس الماضي

تراجع حجم الواردات والصادرات بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال شهر أغسطس الماضي، حيث فضلت الشركات تحجيم طلباتها وعملياتها لتجنب تداعيات وأعباء الزيادات في الرسوم الجمركية.

وأظهر تقرير صادر عن مكتب الإحصاءات الأمريكي، اليوم، أن تراجع الواردات والصادرات أدى إلى انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة 17% خلال أغسطس الماضي، وهو أدنى مستوياته منذ عامين.

وأوضح التقرير، أن العجز في الميزان التجاري الأمريكي انخفض إلى 85.5 مليار دولار في أغسطس مقابل 102.8 مليار دولار في يوليو السابق له.

وأشار إلى أن حجم الصادرات السلعية للولايات المتحدة تراجع بمقدار 2.3 مليار دولار خلال أغسطس ليصل إلى 176.1 مليار دولار، فيما تراجعت الواردات بمقدار 19.6 مليار دولار مسجلة 261.6 مليار دولار، وهو أدنى مستوى للواردات منذ عام ونصف.

