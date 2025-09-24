تباطؤ نمو صادرات تايلاند بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية

سجلت صادرات تايلاند أبطأ وتيرة لها في النمو في نحو عام بسبب ارتفاع أقوى في عدد التعريفات الجمركية من الولايات المتحدة لكنها لا تزال قد تتجاوز هدفها للعام بأكمله.



وقالت وزارة التجارة التايلاندية - في بيان لها اليوم - إن الصادرات التي تم تخليصها من الجمارك ارتفعت بنسبة 5.8٪ في أغسطس مقارنة بالعام السابق، وهو أقل من توقعات المحللين.



وقارنت القراءة لشهر أغسطس مع زيادة متوقعة بنسبة 9.5٪ على أساس سنوي وجاءت بعد ارتفاع بنسبة 11٪ في يوليو.



وقال بونبونغ ناياناباكورن، رئيس مكتب السياسة التجارية والاستراتيجية، في مؤتمر صحفي اليوم ان النمو كان هو الأبطأ منذ سبتمبر من العام الماضي ويعني أننا بدأنا نرى تباطؤ الصادرات إلى الولايات المتحدة".



وذكر إنه في أغسطس الماضي قفزت الصادرات إلى الولايات المتحدة أكبر سوق في تايلاند 12.8 بالمئة عن مستواها قبل عام لكنها ستتباطأ في الأشهر الأربعة الماضية.

ووضعت الولايات المتحدة تعريفة بنسبة 19٪ على السلع المستوردة من تايلاند، وهو أقل من معدل 36٪ الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق وتمشيا مع دول أخرى في المنطقة.



وارتفعت الشحنات إلى الصين بنسبة 5.9٪، حسبما أظهرت بيانات الوزارة.

وفي الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، ارتفعت الصادرات، وهي محرك رئيسي للاقتصاد، بنسبة 13.3٪ عن العام السابق.



وتحافظ الوزارة على توقعاتها لنمو الصادرات بنسبة 2٪ إلى 3٪ لهذا العام، على الرغم من أن هناك فرصة أن تكون أعلى بفضل البداية القوية.