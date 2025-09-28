الغرفة التجارية في الإسكندرية تناقش تحديات التخليص الجمركي

بحثت لجنة مستخلصي الجمارك، بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، خلال اجتماع موسع بمقر الغرفة، حلول للتحديات التي تواجه التخليص الجمركي والموانئ.



وبحسب بيان صادر عن الغرفة، شهد الاجتماع حوارا موسعا حول أبرز التحديات التي تواجه مهنة التخليص الجمركي، والتحديات العملية التي يقابلها المجتمع التجاري داخل الموانئ.

ودعا المشاركون إلى وجود قنوات اتصال مباشرة مع الإدارات المختصة، خاصة المديرين المناوبين، لضمان سرعة الاستجابة للمشكلات الطارئة.



وأوصت اللجنة بضرورة رصد المستجدات والتطورات بشكل دوري، وتوضيح التحديات والتوصيات العملية للجهات المختصة، كما دعت الأعضاء إلى تقديم مقترحات مكتوبة قبل الاجتماعات المقبلة، لضمان مناقشات أكثر فاعلية والخروج بنتائج ملموسة تخدم قطاع التخليص الجمركي والمجتمع التجاري بوجه عام.