الأمين العام يتفقد غرفة العمليات المركزية لحزب مستقبل وطن للوقوف على جاهزيتها لانتخابات مجلس النواب 2025

تفقد النائب أحمد عبدالجواد، الأمين العام ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، غرفة العمليات المركزية لمتابعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، يرافقه عدد من قيادات الحزب، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة، لسير العمل داخل الأمانة المركزية، استعدادًا لانتخابات مجلس النواب 2025.

وخلال جولته التفقدية، أطلع الأمين العام على سير العمل داخل غرفة العمليات المركزية، ومدى توافر كافة التجهيزات اللوجستية والاستعدادات التنظيمية، موجها بتوفير كافة الاحتياجات، وتذليل العقبات، ومتابعة التأكد من جاهزية غرف العمليات بكافة المحافظات، على مختلف المستويات.

وشدد "عبدالجواد"، على أهمية اليقظة المستمرة، والمتابعة الدقيقة على مدار الساعة، خلال الفترة المقبلة، لضمان سير العمل التنظيمي، تماشياً مع استراتيجية الحزب في إدارة الاستحقاق الانتخابي المقبل، بما يعكس قدرة الحزب على العمل الجماعي المنظم.

وتأتي هذه الجولة، في إطار حرص القيادة الحزبية، على الوقوف على آخر المستجدات الخاصة بالاستعدادات اللوجستية والتنظيمية، بما يعزز مكانة حزب مستقبل وطن، والظهور بمظهر مشرف يعبر عن قوة الهيكل التنظيمي للحزب، ويُبرز في الوقت نفسه الصورة الحضارية للدولة المصرية أمام الداخل والخارج.