قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ائتلاف معلمي مصر يطالب بصرف “حافز المعلمين الجديد” للاداريين في المدارس
5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين من نوفمبر المقبل
حقيقة تفاوض الأهلي مع لاعب أرجنتيني بديلا لـ ديانج
رئيس الوزراء: "تلال الفسطاط" في اللمسات النهائية.. وستكون أكبر حديقة عامة على مستوى الشرق الأوسط
رحل جسدا لكنه باقٍ.. رئيس جامعة الأزهر: أحمد عمر هاشم علامة بارزة في علوم الحديث
أنت تطول تكون سبب في ضحك الناس .. باسم يوسف يعلق على وصفه بـ الأراجوز
وزير الزراعة لصدى البلد: ملتزمون بتقديم الأسمدة المدعمة لصغار المزارعين
رئيس الوزراء القطري يتوجه إلى شرم الشيخ غدا للمشاركة في مفاوضات غزة
بعد ارتفاع عددهم لـ 11 شخصا.. ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم سيارتين بأسيوط
رئيسة وزراء الدنمارك: ترامب قد يعود للاهتمام بجرينلاند.. وسكانها يعيشون في خوف من طموحاته
سكولز يهاجم محمد صلاح: لم يعد كما كان .. قراراته خاطئة باستمرار
مصرع شاب أسفل عجلات قطار في قنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الأمين العام يتفقد غرفة العمليات المركزية لحزب مستقبل وطن للوقوف على جاهزيتها لانتخابات مجلس النواب 2025

أحمد عبدالجواد، يتفقد غرفة العمليات المركزية لمتابعة انتخابات النواب
أحمد عبدالجواد، يتفقد غرفة العمليات المركزية لمتابعة انتخابات النواب
عبد الرحمن سرحان

تفقد النائب أحمد عبدالجواد، الأمين العام ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، غرفة العمليات المركزية لمتابعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، يرافقه عدد من قيادات الحزب، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة، لسير العمل داخل الأمانة المركزية، استعدادًا لانتخابات مجلس النواب 2025.

وخلال جولته التفقدية، أطلع الأمين العام على سير العمل داخل غرفة العمليات المركزية، ومدى توافر كافة التجهيزات اللوجستية والاستعدادات التنظيمية، موجها بتوفير كافة الاحتياجات، وتذليل العقبات، ومتابعة التأكد من جاهزية غرف العمليات بكافة المحافظات، على مختلف المستويات.

وشدد "عبدالجواد"، على أهمية اليقظة المستمرة، والمتابعة الدقيقة على مدار الساعة، خلال الفترة المقبلة، لضمان سير العمل التنظيمي، تماشياً مع استراتيجية الحزب في إدارة الاستحقاق الانتخابي المقبل، بما يعكس قدرة الحزب على العمل الجماعي المنظم.

وتأتي هذه الجولة، في إطار حرص القيادة الحزبية، على الوقوف على آخر المستجدات الخاصة بالاستعدادات اللوجستية والتنظيمية، بما يعزز مكانة حزب مستقبل وطن، والظهور بمظهر مشرف يعبر عن قوة  الهيكل التنظيمي للحزب، ويُبرز في الوقت نفسه الصورة الحضارية للدولة المصرية أمام الداخل والخارج.

أحمد عبدالجواد مستقبل وطن مجلس النواب انتخابات مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطوير حدائق تلال الفسطاط

أسابيع تفصلنا عن حدث ضخم | رئيس الوزراء يعلن خبرا مهمًا للمواطنين

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

تصرف في هذا الموعد.. 1000 جنيه من الرئيس السيسي للمعلمين والنقابة تعلق

د. أحمد عمر هاشم رحمه الله

أحمد عمر هاشم.. تفاصيل الهدية التي سترافق الراحل إلى مثواه الأخير

أسعار البنزين

رئيس الوزراء لصدى البلد: أي زيادات لأسعار البنزين توضع لها خطط وضوابط.. فيديو

ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. اِلحق اشتري عيار 21

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتابع انتظام العام الدراسي ويوجه بـ "ألف جنيه حافز تدريس" شهرياً للمعلمين اعتباراً من نوفمبر

الآثار

وصل للكنز بعد التنقيب.. القبض على مزارع بحوزته 533 قطعة آثار ببنى سويف

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

ترشيحاتنا

أعراض الذبحة الصدرية

أعراض الذبحة الصدرية .. هل تسبب الوفاة؟

الزمالك

الجزيري مفاجأة التشكيل.. موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري والقنوت الناقلة

مكواه

بدلا من الإحراج.. خطوات تسهل تنظيف قاعدة المكواة للحفاظ على ملابسك

بالصور

أطعمة غنية بالبوتاسيوم تحمي قلبك وتحافظ على توازن الجسم.. إليك الحد المسموح به يوميًا وفوائده المدهشة

أبرز الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم
أبرز الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم
أبرز الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم

حسناء سيف الدين سيدة مجتمع تدخل في صراعات في " 2 قهوة "

حسناء سيف الدين
حسناء سيف الدين
حسناء سيف الدين

طرق ناجحة لتخزين الرمان لعام كامل.. بنفس النكهة واللون والفوائد

طرق تخزين الرمان بشكل صحي وطبيعي
طرق تخزين الرمان بشكل صحي وطبيعي
طرق تخزين الرمان بشكل صحي وطبيعي

مش عارف تركز وتفكيرك مشوش .. إليك طرق طبيعية لعلاج ضباب الدماغ

ضباب الدماغ
ضباب الدماغ
ضباب الدماغ

فيديو

مى فاروق

مي فاروق تطرح أحدث أغانيها "تاريخي" وتوجه رسالة للمرأة القوية

وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم

وفاته تهز الأزهر.. 10 معلومات عن العالم الجليل أحمد عمر هاشم

زواج النفحة

دار الإفتاء تحسم الجدل.. زواج النفحة باطل ومخالف لمقاصد الشريعة

خالد العناني رئيس لليونسكو

خالد العناني رئيسًا لليونسكو.. أول مصري وعربي في هذا المنصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رحيل العلامة أحمد عمر هاشم: دموعُ العالِم وبصيرةُ الأزهري

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: خالد العناني.. انتصار جديد للقوة الناعمة المصرية في شهر الانتصارات

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

المزيد