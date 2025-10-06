قيادي بحماة الوطن: الاحتفال بانتصارات أكتوبر يعيد للأذهان روح البطولات و تحقيق الآمال و الطموحات

هنأ الدكتور مختار همام مرسي أمين عام حزب حماة الوطن بسوهاج الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية وقادة الافرع الرئيسية والضباط وضباط الصف والجنود من أبناء قواتنا المسلحة المصرية والشعب المصري العظيم بالذكرى ال52 لانتصارات حرب السادس من أكتوبر المجيدة.

و قال د. مختار همام أن نصر أكتوبر 1973 لم يكن مجرد انتصار عسكري، بل نقطة تحول في تاريخ العسكرية المصرية وأثبتت مصر للعالم أن الإرادة المصرية قادرة على تحقيق المستحيل متى توحدت الأمة العربية بأسرها خلف هدف وطني جامع.

وأكد د. مختار همام أن ما تشهدة منطقتنا اليوم من تحديات جسام ومخاطر كبرى تجعلنا نستلهم روح أكتوبر في الاصطفاف الوطني ووحدة الصف فهما درع الوطن الحصين في بناء وطن قوي يليق بتضحيات أبنائه.

ووجه الدكتور مختار همام التحية لشهدائنا الأبرار موكدا أن ما ينعم به الوطن من ازدهار ما كان يأتي لولا تضحيات أبطال ملحمة العبور الذين سطروا بدمائهم الطاهرة الذكية أسمى آيات إنكار الذات من أجل عزة الوطن وكرامته.

ودعا إلى استلهام روح اكتوبر في العزيمة و الإصرار على بناء مصر و التنمية في مختلف المجالات لتكون مصر في مصاف الدول المتقدمة بفضل جهود أبنائها المخلصين .

و أشار إلى ان المصريين مازالوا يقدمون ابرع واقوى الأمثلة الإصرار والعزيمة على التقدم والتطور وبناء مصر الحديثة في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وما حدث من بنية تحتية و نمو في مختلف القطاعات المصرية و حكمة القيادة السياسية في الحفاظ على أمن واستقرار مصر في ظل الأوضاع الصعبة و التوترات السياسية بالمنطقة لا يقل أبدا عن انتصار أكتوبر العظيم .