حماة الوطن يهنئ الدكتور خالد العناني بالفوز بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو

تقدم حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق محمد عباس حلمي، بالتهنئة إلى الدكتور خالد العناني، بمناسبة فوزه بمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

أكد أن فوز مرشح مصر بهذا المنصب الدولي الهام، جاء تتويجاً لجهود عظيمة قامت بها كل مؤسسات الدولة في هذه المنافسة، وتقديرا لجهود الدكتور خالد العناني، وإسهاماته الكبيرة في قطاعات الثقافة والآثار.

تقلد الدكتور خالد العناني، منصب مدير عام منظمة اليونسكو، نجاح جديد يضاف لسجلات نجاح الدولة المصرية على الساحة الدولية.

وتوجه حزب حماة الوطن، بخالص الدعوات والتمنيات للدكتور خالد العناني، بالتوفيق والنجاح في هذا المنصب الحيوي الهام.