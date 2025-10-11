رئيس الوزراء: العالم يشيد بالدور التاريخي لمصر بوقف إطلاق النار بغزة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن أجهزة مصر السيادية كانت تعمل على مدار الساعة منذ عامان وحتى الآن حتى تحقق الإنجاز الكبير في التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقده عقب الانتهاء من جولة تفقدية لعدد من المشروعات بمحافظة القليوبية أن العالم الآن يشيد بدور مصر التاريخي في التوصل إلى اتفاق غزة على أرض السلام شرم الشيخ.

وشدد رئيس مجلس الوزراء: أكدنا ثوابت الموقف المصري برفض تصفية القضية الفلسطينية وعدم تهجير الشعب الفلسطيني

إشادات دولية بالدور المصري الكبير

وأوضح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك إشادات دولية بالدور المصري الكبير للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.