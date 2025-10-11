مفيدة شيحة: آخر مرة سمعت عن بيت الطاعة كانت في الأفلام الأبيض والأسود القديمة

خصصت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم السبت، فقرة عن بيت الطاعة، مشيرة إلى أن هذا الأمر في غاية الأهمية في الوقت الحالي.

وأضافت مفيدة شيحة، أن هل موضوع بيت الطاعة لسه موجود؟، و آخر مرة سمعت عنه كانت في الافلام الابيض والاسود القديمة، وهنشوف الشرع والقانون بيقول عليه ايه.

وتابعت الإعلامية مفيدة شيحة ، أن بيت الطاعة بين الفقه والقانون حق ولا إهانة، وهل لسه في الراجل اللي بيجبر مراته في بيت الطاعة، وهل بيت الطاعة وسيلة لسلب حقوق المرأة والطلاق بدون اي حقوق المرأة.

فيما رد الداعية الإسلامي محمود طحان، على سؤال هل من حق الزوج طلب الزوجة في بيت الطاعة رغم رفضها العيش معه، قائلا :"اصل الزواج هو المواد والرحمة بين الزوجين، والاجبار لا يجوز من الزوج على الزوجة، والشرع يريد الحفاظ على الأسرة والحفاظ على حقوق الزوجين".

وفي السياق نفسه أشار الداعية الإسلامي محمود طحان، إلى أن لا يجوز امراه المرأة على طلب الطلاق والتنازل عن حقوقها في الشرع.