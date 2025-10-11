وائل رياض يوجه رسالة دعم لحسن شحاتة: بنحبك يا معلم

وجه الكابتن وائل رياض رسالة مؤثرة إلى أسطورة التدريب حسن شحاتة بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة.



وكتب وائل رياض عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك":"حبيب الكل كابتن حسن، ألف مليون سلامة عليك، ربنا يشفيك ويعافيك يا رب، بنحبك يا معلم."



وفي سياق آخر قام كل من أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وشوقي غريب، المدير الفني الأسبق للمنتخب الأولمبي، والإعلامي مهيب عبد الهادي، والمدرب حماده صدقي، بزيارة الكابتن حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، في المستشفى الذي يتلقى فيه العلاج حاليًا، للاطمئنان على حالته الصحية.

وجاءت الزيارة في أجواء مليئة بالمشاعر الطيبة والدعوات بالشفاء، حيث حرص الوفد على دعم المعلم معنويًا، والتأكيد على مكانته الكبيرة في قلوب الجماهير المصرية ومحبي كرة القدم.