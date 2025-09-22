وائل رياض: منتخب مصر قادر على التتويج بأمم إفريقيا.. ومعجب بعدي الدباغ



أكد وائل رياض، نجم الأهلي السابق، أن المنتخب المصري يملك المقومات الكافية للمنافسة على لقب كأس الأمم الإفريقية المقبلة، مشددًا على أن "الفراعنة" قادرون على الذهاب بعيدًا في البطولة القارية.

وقال رياض، في تصريحات لبرنامج «الماتش» مع الإعلامي أحمد جلال عبر قناة «صدى البلد»:" اسم مصر كبير في عالم كرة القدم، والوصول إلى كأس العالم شرف لأي منتخب. لكن علينا أولًا أن ننتظر قرعة المونديال لنحدد أهدافنا بدقة".

وأضاف: "هناك وفرة من اللاعبين المميزين في منتخب مصر، ولدينا محترفون في مختلف المراكز. الأندية باتت تسمح بخروج لاعبيها للاحتراف، وهذا ينعكس بالإيجاب على مستوى المنتخب".

وأشاد وائل رياض بالمهاجم الفلسطيني عدي الدباغ لاعب الزمالك، قائلًا: "أنا معجب كثيرًا بعدي الدباغ، والزمالك يقدم مستوى جيدًا في حدود ميزانيته الموضوعة".

كما انتقد أداء بعض لاعبي الأهلي، مشيرًا إلى أن لديهم القدرة على تقديم المزيد، مضيفًا: "من وجهة نظري، أفضل حارس مرمى في الوقت الحالي هو عامر عامر مع غزل المحلة".

واختتم تصريحاته بالحديث عن المنافسة في الدوري المحلي: "وادي دجلة فريق مميز، وأراه قادرًا على التواجد بين السبعة الكبار في الدوري هذا الموسم".