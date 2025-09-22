قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماكرون قبل الاعتراف بدولة فلسطين: مخط إسرائيل لتهجير سكان غزة جنون مطلق
الشهدي حكما للقاء الزمالك والجونة ومحمود ناجي للأهلي وحرس الحدود
كيفية الوضوء الصحيح.. خطوة بخطوة كما فعله النبي
ظل الرئيس.. 5 تحديات كبرى في انتظار سيد عبدالحفيظ داخل الأهلي
وفاة رضيع والتحقيقات جارية.. ذعر في إسرائيل بعد انتشار بكتيريا خطيرة بين الأطفال
منها شهادة عدم تعاطي المواد المخدرة.. الشروط الجديدة لإستخراج رخصة القيادة
مسلم يعلن إصابته بجلطة
عبد الله السعيد يفجر مفاجأة عن الاعتزال الدولي: أنا تحت أمر منتخب مصر
روسيا.. مصرع شخصين وإصابة 15 في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على القرم
مفاجأة.. هل عمومية الأهلي باطلة؟| جدل قانوني
حسام زملط: بريطانيا صححت خطيئتها التاريخية بالاعتراف بفلسطين
الزمالك: أبناء النادي سبب الأزمات الأخيرة.. يتعمدون تشويه الصورة
رياضة

ظل الرئيس.. 5 تحديات كبرى في انتظار سيد عبدالحفيظ داخل الأهلي

سيد عبدالحفيظ
سيد عبدالحفيظ
رباب الهواري

سلّط الإعلامي أحمد جلال الضوء على أبرز التحديات التي تنتظر سيد عبدالحفيظ مع عودته المرتقبة إلى المشهد الإداري في النادي الأهلي، معتبرًا إياه أحد أبرز المرشحين للعب دور محوري سواء من خلال خوض انتخابات مجلس الإدارة المقبلة بصلاحيات تخص قطاع الكرة، أو عبر توليه منصب المدير الرياضي للنادي.
 

وقال جلال، في برنامج «الماتش» الذي يقدمه رفقة الإعلامي إيهاب الكومي على قناة «صدى البلد»، إن عبدالحفيظ، الملقب بـ"ظل الرئيس"، سيكون أمامه خمسة ملفات رئيسية لا تحتمل التأجيل:
تسوية المستحقات المالية: إيجاد حلول عاجلة لأزمة فروق العقود والمستحقات المتأخرة لضمان استقرار غرفة الملابس.
إعادة هيكلة قطاع الكرة: وضع خريطة جديدة للقطاع تشمل الأجهزة الفنية والإدارية بما يتماشى مع طموحات الأهلي.
ملف المدير الفني الجديد: اختيار هوية المدرب المقبل أو إدارة المرحلة مع الجهاز الفني الحالي، وهو قرار مصيري في ظل المنافسة القارية.
التعامل مع الحرس القديم: تجديد دماء الفريق مع الحفاظ على التوازن الفني والخبرة داخل التشكيلة.
التواصل مع الجماهير: صياغة خطاب أكثر شفافية وقربًا من جمهور الأهلي الذي يطالب بوضوح الرؤية وثبات الموقف.


وأكد جلال أن نجاح عبدالحفيظ في مواجهة هذه التحديات سيحدد ملامح المرحلة المقبلة داخل القلعة الحمراء.
 

سيد عبدالحفيظ الاهلي اخبار الاهلي اخبار الرياضة دورى نايل

بدء الدراسة بجامعة المنيا
جانب من المناقشة
صفاء أبو السعود
المشير محمد حسين طنطاوي
