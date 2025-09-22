ظل الرئيس.. 5 تحديات كبرى في انتظار سيد عبدالحفيظ داخل الأهلي

سلّط الإعلامي أحمد جلال الضوء على أبرز التحديات التي تنتظر سيد عبدالحفيظ مع عودته المرتقبة إلى المشهد الإداري في النادي الأهلي، معتبرًا إياه أحد أبرز المرشحين للعب دور محوري سواء من خلال خوض انتخابات مجلس الإدارة المقبلة بصلاحيات تخص قطاع الكرة، أو عبر توليه منصب المدير الرياضي للنادي.



وقال جلال، في برنامج «الماتش» الذي يقدمه رفقة الإعلامي إيهاب الكومي على قناة «صدى البلد»، إن عبدالحفيظ، الملقب بـ"ظل الرئيس"، سيكون أمامه خمسة ملفات رئيسية لا تحتمل التأجيل:

تسوية المستحقات المالية: إيجاد حلول عاجلة لأزمة فروق العقود والمستحقات المتأخرة لضمان استقرار غرفة الملابس.

إعادة هيكلة قطاع الكرة: وضع خريطة جديدة للقطاع تشمل الأجهزة الفنية والإدارية بما يتماشى مع طموحات الأهلي.

ملف المدير الفني الجديد: اختيار هوية المدرب المقبل أو إدارة المرحلة مع الجهاز الفني الحالي، وهو قرار مصيري في ظل المنافسة القارية.

التعامل مع الحرس القديم: تجديد دماء الفريق مع الحفاظ على التوازن الفني والخبرة داخل التشكيلة.

التواصل مع الجماهير: صياغة خطاب أكثر شفافية وقربًا من جمهور الأهلي الذي يطالب بوضوح الرؤية وثبات الموقف.



وأكد جلال أن نجاح عبدالحفيظ في مواجهة هذه التحديات سيحدد ملامح المرحلة المقبلة داخل القلعة الحمراء.

