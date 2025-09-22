"محبة الله من القلب" في عظة الأحد للقمص مينا عزت

أذيعت، أمس، كلمة للأب القمص مينا عزت كاهن كنيسة الشهيد أبي سيفين بمنطقة حدائق القبة، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.

وتناول الأب القمص من خلال قراءات قداس اليوم، وهو الأحد الثاني من شهر توت، وموضوع إنجيله وهو "حوار السيد المسيح مع الناموسي" في إنجيل معلمنا لوقا والأصحاح العاشر، وأشار إلى أن نجاح الخدمة وخلاص النفوس تأتي من خلال التوبة وحفظ الوصايا ومحبة الله من كل القلب، محبة عاملة ودائمة، في صورة العبادة والطاعة ومحبة الآخرين، "بِهذَا يَعْرِفُ الْجَمِيعُ أَنَّكُمْ تَلاَمِيذِي: إِنْ كَانَ لَكُمْ حُبٌّ بَعْضًا لِبَعْضٍ" (يو ١٣: ٣٥).