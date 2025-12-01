محافظ أسوان يعطي إشارة البدء للتشغيل التجريبى لمشروع الصرف الصحي المتكامل بقرية فارس

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إشارة البدء للتشغيل التجريبى لمشروع الصرف الصحى المتكامل بقرية فارس بمركز كوم أمبو بطاقة 2/3 ألف م3/ يوم ، وبتكلفة 196 مليون جنيه .

ويأتى ذلك فى ظل سلسلة الإنجازات المتتالية التى تشهدها القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " .

وخلال تفقده لمكونات المشروع برفقة اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، والمهندسة سوزان متولى رئيس الجهاز التنفيذي لفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، وسمير سعد رئيس مركز و مدينة كوم أمبو ، فضلاً عن القيادات التنفيذية المختصة .

حرص المحافظ على الإستماع لشرح تفصيلى عن هذا المشروع الحيوى الذى سيساهم فى توفير خدمة الصرف الصحى لأكثر من 15 ألف نسمة من أهالى القرية ، ويضم المشروع شبكة إنحدار بإجمالى أطوال تصل إلى 43.6 كم ، ومحطتى رفع صرف صحى ( رئيسية ومساعدة ) ، علاوة على محطة معالجة ثلاثية بطاقة 2/3 ألف م3/ يوم ، وأحواض للتهوية والتجفيف ومبنى للكلور وحوض التلامس والترسيب وتركيز الحمأة ، وكذا غرفة التوزيع والمدخل والمصافى ومبنى للفلاتر ومبنى للمولد والمحول .

بالإضافة إلى بيارة الحمأة المعادة والزائدة وبيارة التصافى ومبنى البلورات ، والمخزن والورشة والمبنى الإدارى والمعمل ، وأيضاً غرفة الحارس ، وخط السيب بطول 4.85 كم ، ومربوطة على مصرف فارس البحرى ، ومنه إلى مصرف فارس العمومى .

حياة كريمة

ويضم المشروع محطة رفع فارس الرئيسية ، والتى تم نهو الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بها بنسبة 100 % ، وتشمل خط طرد ( HDPE) بطول 3 كم ، وبقطر 400 مللى ، وأيضاً محطة رفع فارس المساعدة ، والتى تم نهو الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بنسبة 100 % بها ، وتضم خط طرد ( HDPE) بطول 1.8 كم ، وبقطر 400 مللى ، وتم نهو المشروع بالكامل لكافة الأعمال المدنية ، والكهروميكانيكية عقب توريد وتركيب المهمات المتنوعة به .

ومن جانبه شدد الدكتور إسماعيل كمال على أهمية دخول جميع المشروعات التي تم الإنتهاء منها التشغيل التجريبى حتى يجنى المواطن الأسوانى ثمار الجهود العظيمة التي يتم بذلها بكافة مجالات العمل ، ولاسيما الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى لمساهمتها المباشرة في تحسين جودة الحياة ، والقضاء على المشاكل الصحية والبيئية .

وكلف بضرورة التركيز على تنسيق الموقع العام بمختلف المشروعات بقطاعات العمل المتعددة ، مع تشغيل المحطات من خلال متخصصين ، وإجراء الصيانات الدورية للحفاظ على جودتها وكفاءتها، وتحقيق الإستدامة الكاملة لأداء الخدمة بها على الوجه الأكمل .