صناعه النواب: تطوير مصنع الإلكترونيات خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاكتفاء الصناعي

أشادت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بجهود الهيئة العربية للتصنيع في تطوير وتوسيع مصنع الإلكترونيات استعدادًا لافتتاحه الرسمي، مؤكدة أن ما تشهده الهيئة من تحديث شامل يمثل نقلة نوعية في مسار توطين صناعة التكنولوجيا في مصر.

وقالت متي في تصريح خاص لصدي البلد، إن ما يقوم به اللواء مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع من أعمال تطوير وتحديث لخطوط الإنتاج، يعكس رؤية الدولة الجادة نحو تحقيق الاكتفاء الصناعي الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الصناعة الوطنية.

تطوير خطوط إنتاج مستلزمات الهواتف المحمولة

وأضافت عضو لجنة الصناعة أن تطوير خطوط إنتاج مستلزمات الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر داخل مصنع الإلكترونيات يمثل خطوة استراتيجية لدعم التحول الرقمي وتعزيز القدرات التكنولوجية المحلية، مشددة على أن هذه الجهود ستسهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب، وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في الصناعات الإلكترونية.

واختتمت متي تصريحها بالتأكيد على أن ما يتحقق داخل الهيئة العربية للتصنيع هو نموذج ناجح لتكامل الجهود بين الدولة والقطاع الصناعي الوطني، داعية إلى توسيع التجربة لتشمل مختلف الصناعات الحيوية بما يعزز من تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.