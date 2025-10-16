قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

انتخابات اتحاد الصناعات..فوز 12 مرشحًا بالتزكية في غرفة الصناعات النسيجية

اتحاد الصناعات
اتحاد الصناعات
ولاء عبد الكريم

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد الصناعات، اليوم،  عن فوز 12 مرشحًا بالتزكية في انتخابات غرفة الصناعات النسيجية للدورة الجديدة (2025 – 2029)، وذلك بعد أن تطابقت أعداد المرشحين مع عدد المقاعد المخصصة للغرفة، ليتم حسم الانتخابات دون إجراء تصويت.

وقال الدكتور خالد عبد العظيم رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، ان هذا الحسم بعد أن تقدم 12 مرشحًا فقط لشغل المقاعد الـ12 المخصصة لعضوية مجلس إدارة الغرفة.

وتوزعت المقاعد على ثلاث فئات وفقًا للهيكل التنظيمي للانتخابات الصناعية، حيث تم ترشيح أربعة أعضاء عن كل فئة من الفئات الثلاث: المنشآت الكبيرة، والمتوسطة، والصغيرة.

واوضح عبد العظيم أن الفائزين عن المنشآت الكبيرة ضم كلًا من المحاسب محمود محمد المرشدي محمد نبيل الكاتب والدكتور محمد فتحي أبو الفتوح ، ومحمود محمد الفوطي

واضاف أن فئة المنشآت المتوسطة، فاز بالتزكية بها كل من سيد محمود البرهمتوشي والمهندس محمود عبد السميع الشامي والمهندس عبد الغني الأباصيري وإسلام حمدي أبو العينين

واشار عبد العظيم الي ان فئة المنشآت الصغيرة، شملت عيسى مصطفى الفقي وأحمد محمد الشعراوي ومصطفى الصاوي الشيخ ومحمد محمود نجيب.

وتُجرى انتخابات الغرف الصناعية باتحاد الصناعات وفقًا لمعايير دقيقة لتصنيف المنشآت حسب رأسمالها المستثمر في السنة المالية السابقة، إذ تُقسم إلى:

منشآت صغيرة: أقل من 50 مليون جنيه

منشآت متوسطة: من 50 إلى 200 مليون جنيه

منشآت كبيرة: أكثر من 200 مليون جنيه


ويُخصص لكل فئة أربعة مقاعد في مجلس إدارة الغرفة، بإجمالي 12 مقعدًا.

ومن المنتظر أن يكتمل تشكيل مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية الجديد بتعيين ثلاثة أعضاء إضافيين بقرار من الوزير المختص، ليصبح عدد أعضاء المجلس 15 عضوًا.

وسيتم عقب اكتمال تشكيل المجلس اختيار رئيس الغرفة والوكيلين وممثل الغرفة في مجلس إدارة اتحاد الصناعات من بين الأعضاء المنتخبين والمعينين، ليتولوا مسؤولية قيادة قطاع الصناعات النسيجية ومواجهة التحديات التي يشهدها خلال الدورة الجديدة، وتعزيز دوره كأحد أهم القطاعات الصناعية المصرية.

صناعية اتحاد قطاعات

