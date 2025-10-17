قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد التزام مواقف الركاب ومحطات الوقود بالتعريفة الجديدة

محافظ الدقهلبة
محافظ الدقهلبة
همت الحسينى

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية  الجمعه عددا من المواقف العمومية والداخلية ومحطات تموين السيارات بمدينة المنصوره ، للتأكد من الالتزام الفوري بالتعريفة الجديدة عقب قرار لجنة التسعير التلقائي بتحريك أسعار المشتقات البترولية ، والتقي بالمواطنين وبالسائقين وشدد علي الالتزام بالتعريفة المقررة وأكد علي تطبيق القانون بكل صرامة وحسم .

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ ، واللواء عماد عبدالله السكرتير العام للمحافظة ، واللواء محمد حواس مدير عام مكتب المحافظ ، واللواء عمرو عبدالرحمن المشرف العام علي المواقف بالمحافظه ، والمحاسب أحمد البنداري مدير التشغيل ومدير الإدارة العامة للمواقف بالمحافظة.

وأكد "مرزوق " علي أن أجهزة المحافظة تتابع ميدانياً مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة التي بدأ تطبيقها منذ  اليوم، وذلك من خلال لجان ميدانية تجوب جميع المواقف العمومية والداخلية، مشدداً على أن الهدف هو ضمان تطبيق الأسعار الرسمية دون أي زيادة، وتحقيق التوازن بين مصلحة المواطن والسائق في وقت واحد.

وقال " المحافظ " إن استغلال المواطنين خط أحمر، مؤكدا أنه لن يسمح بأي تجاوز أو مغالاة في الأجرة، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان متابعة وتموينية في كل مركز ومدينة لرصد أي مخالفات فوراً واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المخالفين.

ووجه " مرزوق " نداءً لأبناء الدقهلية بضرورة التعاون الإيجابي مع الأجهزة التنفيذية، من خلال الإبلاغ عن أي حالات استغلال أو تجاوز في الأجرة عبر أرقام غرفة العمليات بالمحافظة

كما أكد " المحافظ " علي أنه يتواجد ميدانياً بين المواطنين على مدار اليوم لمتابعة تطبيق القرارات ورصد المشكلات بشكل مباشر، مؤكداً أن سياسة العمل بالمحافظة تقوم على النزول إلى الشارع والتفاعل الفوري مع المواطنين لحل أي مشكلة أو شكوى

جدير بالذكر أنه تم اليوم اعتمد تحريك تعريفة الأجرة على جميع المواصلات العامة بنسبة 15% تقريبا للخطوط الداخلية والخارجية بنطاق المحافظة (الميكروباص، السرفيس، التاكسي)، بالتوازي مع اعتماد أسعار أسطوانات الغاز للمنازل والتجاري .

و تؤكد المحافظة تواصلها مع المواطنين من خلال مركز الشبكة الوطنية للسيطرة والتحكم بديوان عام المحافظة ( غرفة العمليات المركزية ) لتلقي ايه شكاوي لتلبية احتياجاتهم فورا من خلال الفرق العاملة علي الارقام التالية/  0502316644 -0502314880 -0502327792 " من التليفون الارضي او المحمول،  وعلي رقم 114 من التليفون الارضي .

