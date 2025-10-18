الدقهلية.. نجاح عمليتين دقيقتين لجراحة الوجه والفكين بمستشفى شربين المركزي| صور

أجرى فريق طبى متخصص عمليتين دقيقتين في تخصص جراحة الوجه والفكين، ومتميز مستشفى شربين المركزي بنجاح كبير.

وقال الدكتور سيد فاروق، وكيل المديرية للطب العلاجي، إن هذه العمليات تأتي ضمن خطة المديرية لرفع كفاءة الأداء الجراحي في مستشفيات الدقهلية، مؤكدًا أن مستشفى شربين أصبح من المراكز المتميزة في التعامل مع الإصابات الدقيقة خاصة في منطقة الوجه والفكين، بفضل الكوادر الطبية المدربة والتجهيزات الحديثة.

وأوضحت الدكتورة رباب الدمناوي، مدير عام الطب العلاجي، أن العمليات تمت بنجاح دون أي مضاعفات، وأن المستشفى لا توجد به قوائم انتظار، حيث تُجرى العمليات فور جاهزية المرضى، في إطار حرص المديرية على ضمان سرعة تقديم الخدمة الطبية بأعلى درجات الجودة.

وشملت قائمة العمليات حالتين الحالة الأولى: لمريض تعرض لحادث، وكان في انتظار الجراحة بمستشفى آخر لمدة ثلاثة أسابيع، وتم بمستشفى شربين تشخيص حالته بكسر في عنق اللقمة للفك السفلي وكسر أمامي بالفك.

وأُجريت الجراحة باستخدام شق تجميلي خلف الفك للوصول إلى المفصل، وشق داخلي داخل الفم لعلاج الكسر الأمامي، مع تثبيت الكسور بشرائح ومسامير معدنية دقيقة، واستعادة الإطباق الطبيعي للفك وخرج المريض بعد استقرار حالته تمامًا.

أما الحالة الثانية فكانت: لمريض كان قد أُجري له تثبيت كسر بعظام الوجنة، وتم رفع الشريحة بعد التئام الكسر بشكل تام، في إجراء بسيط وآمن.

وتكوّن الفريق الطبي من:

الدكتور أحمد معتمد استشاري جراحة الوجه والفكين والجمجمة، الدكتور مدحت كيوان استشاري التخدير،

الممرضة ربيعة غنيم رئيس تمريض العمليات، تحت إشراف الدكتور عمرو عبد الفتاح جلال مدير المستشفى.

ووجه الدكتور حموده الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الشكر للفريق الطبي والتمريضي بمستشفى شربين المركزي على جهودهم المتميزة، مؤكدًا دعم المديرية الكامل لاستمرار تطوير الخدمات الجراحية الدقيقة لخدمة أبناء المحافظة.